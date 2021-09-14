三星向韩政府承诺创造 3 万青年岗位，李在镕出狱后首次参加公开活动

IT之家 9 月 14 日消息 据韩联社报道，韩国政府表示，三星集团周二承诺通过扩大其企业社会责任倡议（CSR），在三年内为韩国创造 3 万个新的青年就业机会。

▲ 韩国总理金富谦（左）与三星电子公司副董事长李在镕

据韩国总理办公室称，在三星集团和总理办公室在首尔举行的关于政府的青年就业和教育支持计划“青年希望行动”的合作宣布会上，三星透露了连续三年每年创造 1 万个新的青年就业机会的计划。

IT之家了解到，该活动在首尔南部的三星青年软件学院（SSAFY）举行，该学院提供为期一年的免费计算机编程课程，旨在培训青年软件工程师。

韩国总理金富谦、劳动部长安京德和其他高级官员、三星电子公司副董事长李在镕以及其他集团代表出席了活动。这次活动标志着李在镕在因受贿入狱 7 个月于上个月获得假释后的首次公开活动。

李在镕向金富谦介绍了 SSAFY 项目内容，但出于就业限制争议没有公开发言。

根据该计划，三星将扩大其先前存在的企业社会责任项目的范围，包括 C-Lab Outside 和 Smart Factory，并推出一项旨在为农村地区的年轻人提供支持的新举措。

三星还计划将 SSAFY 的招生规模扩大一倍，从目前的每年 1,000 人增加到 2,000 多人。

继电信巨头 KT 公司本月早些时候之后，三星成为第二个与政府合作开展“青年希望行动”项目的公司。

金富谦说，在政府指定的青年周，“能够与韩国领先的三星公司一起宣布扩大青年就业岗位更有意义”，并感谢该集团为创造新的青年就业岗位进行“大胆投资”。