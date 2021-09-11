三星为 Galaxy Watch 4 推出环保表带，使用苹果皮制成

IT之家 9 月 11 日消息 三星宣布为 Galaxy Watch 4 推出六款限量版表带，由可回收和环保材料制成，包括苹果皮。该系列是与 Sami Miró 合作制作的，Sami Miró 是一位时装设计师，他以前的系列设计都是使用可回收材料。这些表带今天开始发售，售价 39.99 美元（约 257 元人民币）起。

该系列表带包括六种设计。“午夜黑”和“斯特拉图斯天空”表带 100% 由从水果行业回收的苹果皮制成。三星声称，这种材料具有“皮革的高级外观”，但不是从动物身上获得的材料。其他四种设计（极光之夜、云海、地球日出和黎明阿特拉斯）是由热塑性聚氨酯（TPU）材料制成的，三星称这种材料可以回收。

▲ 从左到右，第一排。极光之夜，地球日出，午夜黑。第二排。云海军，黎明阿特拉斯，斯特拉图天空

除了表带，三星还发布了三个配套的免费手表表盘系列，可从 Google Play 商店下载。

IT之家了解到，三星已经在其包装中使用了可持续材料，截至去年，其在美国、中国和欧洲的工厂 100% 使用可再生能源（并非所有地区都是如此，比如韩国，但三星称其正在努力）。但是，在减少其设备本身对环境的影响方面，三星仍有很多工作要做，特别是在涉及到可维修性时。