全国首家京东 MALL 将于 9 月 30 日开业：超 4 万平米、20 万件商品

IT之家 9 月 14 日消息 京东 MALL 全新品牌今天正式对外亮相，同时首家京东 MALL 落地西安。9 月 30 日，全国首家京东 MALL 将在西安开业。

据介绍，首家京东 MALL 门店位于西安市未央区未央路 80 号盛龙广场，共有 5 层楼体，经营面积达 4.2 万平方米，涵盖苹果、华为、英特尔、美的、海尔、格力、奥克斯、飞利浦、海信、康佳、创维、TCL、长虹、SONY、松下、戴森在内的 150 多个国内外著名电器、3C 品牌，约 20 万件可售商品。

同时，京东 MALL 在京东超体原有的经营品类基 础上，拓展家居日用、家装建材、儿童娱乐、智能健康、汽车用品等产品，品牌众多品类丰富。

IT之家了解到，京东 MALL 从整体设计到交互体验都充满潮流与科技元素。京东 MALL 主体建筑将西安古典建筑元素古城墙、建筑榫卯应用到幕墙设计里。京东 MALL 还在外墙打造了一块巨型裸眼 3D 屏。京东 MALL 还配有全息投影、VR 装备、智能机器人、虚拟直播间、电路透明机房等科技装置及设施。

据悉，京东 MALL 设有 11 大主题场景体验区和 29 大产品互动体验区。包括美容沙龙、音频体验、无人机体验、按摩养生等区域。

值得一提的是，京东 MALL 以“家”为原型全新增设家居主题样板间，还原真实家庭的生活感，让家电和家居产品更有代入感，唤醒消费需求，实现场景化的消费体验。消费者在京东 MALL 可以通过官方小程序扫码随时自主下单，商品将直接由京东配送到家，享受线上与线下同质同价。

另外，京东 MALL 还提供全屋一站式定制、家电套餐购买，部分商品还支持 5 公里内 2 小时同城极速达、24 小时极速安装等，3C 产品还支持现场检测与维修。