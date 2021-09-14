即将发布，消息称微软 Win11 笔记本 Surface Pro 8 通过美国 FCC 认证：支持英特尔 WiFi 6

IT之家 9 月 14 日消息 据 Windows Latest 报道，我们已经听到了一些关于传闻中的 Surface Pro 8 和 Surface Go 3 的消息，而且这些设备似乎离上市又近了一步。微软最近为一款“便携式计算设备”申请了 FCC 认证，这很可能是 Surface Pro 8。

FCC 认证的标题是“微软公司便携式计算设备”，标识号为：C3K2010，C3K-2010，C3K 2010，C3K2010，C3K2O1O，和 C3K20I0。“便携式计算设备”是一个非常通用的术语，以前用于 Surface Pro、Surface Go 甚至 Surface Laptop 等产品。

IT之家了解到，微软将在 9 月 22 日举行 Windows 11 及硬件新品发布会，有消息称，微软 Surface Pro 8 将带来明显的设计变化。

此外，微软还获得了英特尔局域网模块的 FCC 认证，可能用于 Surface Pro 8。FCC ID 为“1983”，该产品被称为“无线局域网模块”。

这份文件表明，微软的 Surface Pro 8 或该系列的任何其他设备将支持英特尔 AX201 适配器的 WiFi 6。

外部图片显示了英特尔的 WiFi 6 AX201D2W（WiFi 6 802.11ax13，蓝牙 5.0，HE160，VHT160，CNVio，DFS），这个特殊的适配器支持被称为 802.11ax 的 Wi-Fi 标准，以及最新版本的蓝牙 5。

我们还发现了一份“无线输入附件设备”的 FCC 文件，这可能是微软将要发布的一款新鼠标。

Surface Pro 8 和 Surface Go 3 的爆料

微软 Surface Pro 7 + 只针对企业用户，微软一直在为消费者内部测试 Surface Pro 8。Surface Pro 8 即将推出，它预计将在 9 月 22 日的活动中宣布，并将在未来几周开始上市。

Surface Pro 8 的设计将是令人熟悉的，我们并不期待完全的革新，但你可以期待微小的设计改进。该设备可能有更薄的边框，与 Surface Pro X 类似等。

我们还期待着 Surface Go 3 有升级的内部规格。爆料称，Surface Go 3 将配备英特尔最新的、兼容 Windows 11 的处理器。

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