全面屏到来：曝苹果 iPad mini 6 屏幕尺寸达 8.38 英寸，有望在 10 月发布

IT之家 9 月 14 日消息 根据 Gizmodo Japan 发现的亚马逊日本店给出的配件清单，第六代 iPad mini 将配备 8.38 英寸显示屏，预计将会在 10 月推出。

IT之家了解到，亚马逊现已将其删除，可信度大大提高。

从泄露的商品信息来看，这款 iPad 采用了 8.38 英寸屏幕，预计为第六代“iPad mini”。仅从数据来看，这似乎是迄今为止所见过的最具体的尺寸，而且因为全面屏设计在原有机身尺寸近似不变的情况下大大提高了屏幕尺寸（旧款 7.9 英寸）。

此前有消息称“iPad mini 6”约有八到九英寸的显示屏，不过 DSCC 分析师 Ross Young 在今年早些时候透露它将配备 8.3 英寸显示器，由此来看这一代 iPad mini 尺寸基本将确定是 8.3 英寸左右。

从图来看，新款 iPad mini 采用了最新 iPad Air 的设计风格，边框更窄，并且取消了主页按钮，预计同样也是将指纹集成到了电源键上。

这款产品显示将于 10 月 20 日上市，而此前基本所有爆料都表明第六代“iPad mini”将会在秋季发布，少量爆料者表示在 10 月。

部分分析师推测，它可能会在 10 月份的秋季发布会中与全新的 MacBook Pro 一同发布，综合来看这个尺寸和时间可信度超过 90%，再结合苹果喜欢将发布会定在周二，预计下一次发布会是在 10 月 19 日。