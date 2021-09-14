索尼 PS5 9 月固件更新明日发布：支持 M.2 SSD 扩展，可用手机远程玩游戏

IT之家 9 月 14 日消息 今日索尼宣布，PS5 游戏主机 9 月固件更新将于明日（9 月 15 日）正式发布。这一重大更新将对系统软件以及界面进行强化，同时支持为电视内建喇叭提供 3D 音效支持，支持用户自己安装 M.2 固态硬盘。此外，自明天起，索尼还将扩大移动网络功能，支持用户使用移动网络进行 PS 遥控游玩。

以下为更新内容详情：

一、PS5 使用者体验（UX）强化功能

这一全新功能让玩家比以往更容易检视、个性化管理主机的游戏内容和主机体验：

控制中心自定化：我那家现在可以更自由地自定“控制中心”，重新排列或选择要在屏幕底部隐藏或解除隐藏哪些控制项。

强化 Game Base 功能： 玩家现在可以直接从「控制中心」的 Game Base 轻松查看并撰写消息给好友和派对。

在全屏幕下检视 Game Base 时，玩家还可以看到有多少好友正在线上、忙碌中或离线，并能同时接受、拒绝或取消多个加入好友请求。

游戏保存库与主页画面更新： 如果您同时安装了游戏的 PS4 和 PS5 两种版本，现在它们会分别出现在游戏保存库「已安装」标签和主页画面上。各游戏图砖现在也会清楚地显示它的平台。

屏幕助读程序控制项：玩家现在可以暂停或恢复屏幕助读程序（按下「PS + 三角按钮」）并让它重读任何内容（按下「PS + R1 按钮」）。

二、全新游戏和社交体验自定义化

PlayStation Now 分辨率选择器和连接测试工具。PlayStation Now 订阅会员可以选择 720p 或 1080p（视个别游戏而定）以配合自己偏好的游戏串流视频分辨率。此外还有串流连接测试可帮助会员找出任何连接问题并进行疑难排解。

新赞誉类型：领袖。 玩家在线上比赛后，将会有第四种赞誉类型「领袖」可用来奖励其他玩家，这会显示在玩家的个人资料上。

自动捕捉「个人最佳成绩」影片： 当玩家在竞赛中挑战更漂亮的完成时间或更高的分数并创下个人最佳表现新纪录时，系统将会自动录制一段当时的实况影片。玩家还可以直接从控制中心的挑战分页卡或是媒体相册将个人最佳成绩短片分享出去。这项功能可以通过「提取」和「播送」设置由玩家直接控制管理。

全新奖杯追踪器。 我们新增了「奖杯追踪器」来让玩家通过控制中心快速访问每个游戏最多 5 个奖杯。

三、内置电视喇叭专用 3D 音效支持

PS5 九月更新加入让玩家透过内置电视喇叭来体验 3D 音效的支持。在「声音」菜单中启用该功能后，就会将标准双频电视喇叭音频转换成 3D 音效，提升游玩时的沉浸感受。玩家可以利用 DualSense 无线控制器上的麦克风来测量室内声学效果，以套用最适合自己室内的 3D 音效设定。

在 PS5 上通过兼容耳机组实现的 3D 音效功能一直深受粉丝和开发人员的喜爱。我们特别高兴在主机上市时已提供至今的耳机组支持之外，再为玩家实现可直接通过内置电视喇叭来享受 3D 音效的新功能。

除此之外，拥有 Pulse 3D 无线耳机组的玩家现在还可以访问声音控制项内的等化器设定，以根据个人喜好来自订声音设定文件。

四、M.2 SSD 储存空间扩充

自明天起，全球的 PS5 玩家都可以透过 M.2 SSD 来扩充存储容量，这是一种可以安装在 PS5 主机或 PS5 数字版主机上的高速固态硬盘。

在 PS5 或 PS5 数字版主机完成安装后，M.2 SSD 储存空间就可以用来下载、复制及启动 PS5 和 PS4 游戏以及媒体应用程序。您可以直接从 M.2 SSD 存储空间游玩 PS5 和 PS4 游戏，还能够在不同的存储空间选项之间自由转移游戏。

五、在移动互联网上使用 PS Remote Play 应用程序

通过 PS Remote Play 应用程序，玩家可以在任何连接于其宽频网络的兼容装置上享受从远端串流并游玩 PS4 和 PS5 游戏、在游戏间切换以及浏览各自主机菜单。现在，使用 iOS 版和 Android 版移动应用的玩家在没有 WiFi 可用的情况下，还有使用移动数据连接的选项可替代。

PS 遥控游玩需要配备至少 5 Mbps 的宽带互联网连线。为获得最佳体验，建议使用上传和下载速度至少达 15 Mbps 的高速连线。

为协助管理通过移动连接所使用的数据量，玩家可以选择自己偏好、适用于移动数据流媒体的视频质量。

请注意，遥控游玩体验的质量与连接性可因个别移动业者网络和网络环境而异。

六、在 PS App 上检视屏幕共享播送

自下周四 9 月 23 日起，我们将在全球推出 PS App 更新，让用户能够一同检视好友的屏幕共享播送。

首先，跟一位在 PS5 主机上游玩的好友一起透过其移动设备加入派对语音聊天。再接着要求您 PS5 上的好友开始其屏幕共享播送。请注意，只有 PS5 上的玩家可以通过屏幕共享来进行播送。

Android 版更新为分段式发布，可能需要一周的时间才能在您的移动设备上到位。

IT之家获悉，除了 PS5 之外，索尼 PS4 也将导入一些新功能，可让玩家在其 PS4 个人数据和奖杯列表上检视其 PS5 奖杯。玩家也可以在 PS4 上检视其他玩家的 PS5 奖杯。在 PS4 和 PS5 平台上，派对举办者现在还能够直接解散派对，而不必个别移除玩家。