499 美元，苹果 iPad mini 6 正式发布：有史以来最大的升级，全面屏、A15

IT之家 9 月 15 日消息 说完 iPad 9，苹果现在拿出了万众期待的新一代 iPad mini，也就是第六代 iPad mini，宣称是有史以来最大的升级，引入了类似 Air 的全面屏设计，采用 8.3 英寸圆角屏幕，500nit 亮度，电源键集成指纹，配备 USB-C 接口，支持 20W 充电。

IT之家了解到，这一代 iPad mini 主打轻薄、华丽，提供紫色、粉红色、星光、深空灰四种配色，支持第二代 Apple Pencil，可通过磁性吸附在侧面以方便运输和充电，美国价 499 美元（约 3218.55 元人民币）起。

屏幕方面，新一代 iPad mini 采用 8.3 英寸屏幕，支持广色域、原色显示；采用全面屏设计，将 Touch ID 整合进顶部按钮。

该机搭载最新的 A15 仿生芯片，CPU 提升 40%，GPU 提升 80%。

此外，该机还提供 5G 蜂窝版本， 5G 型号下载速度高达 3.5 Gbps。

其他方面，该机还配备全新横向立体声扬声器系统，拥有 12MP 前置和后置镜头（f/1.8 光圈）、True Tone 闪光灯、具有智能 HDR 的增强型 ISP，支持 4K 视频录像，同时拥有最新的 HDR 智能算法。

A15 仿生为 iPad mini 带来强劲性能

iPad mini 的全新 A15 仿生芯片带来了巨大的性能提升，其高效的设计可提供一整天的电池续航时间。

与上一代 iPad mini 相比，A15 采用的 6 核 CPU 性能提升 40%，5 核 GPU 图形性能提升 80%。iPad mini 上的 A15 Bionic 甚至可以处理最苛刻的任务。

先进的机器学习 (ML) 功能由 16 核神经引擎和 CPU 中的新 ML 加速器提供支持，可提供比其前身快 2 倍的 ML 任务。

结合 CPU 和 GPU，神经引擎使应用程序能够提供更高级别的体验，例如图像识别和自然语言学习。

在 iPadOS 15 中，强大的新机器学习功能包括 Live Text，它使用设备上的智能识别照片中的文本，用户可以对其采取行动，甚至将照片中的文本翻译成七种不同的语言。

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