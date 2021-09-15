苹果 iPad 2021 正式发布：A13 Bionic 芯片/1200 万像素前摄，329 美元起

IT之家 9 月 15 日消息 苹果 2021 秋季发布会于今日 1:00 正式发布。首先，苹果发布了 iPad 2021 版，这是该系列第 9 代产品，升级为 A13 Bionic 芯片。苹果表示，新款产品的 CPU、GPU 性能相比上一代提升了 20%，同时这款平板的运算能力是同级别 Chromebook 的 3 倍，同级别安卓设备的 6 倍。

苹果 2021 款 iPad 依旧采用后置单摄设计，图像处理器 ISP 进行了升级，为后摄提升了低光拍摄时的自动对焦能力。为了满足日益增长的网课、远程办公需求，产品升级至 1200 万像素超广角前摄像头，带来更清晰的画质。

新款 iPad 一个重要的升级，便是支持视频时的“人物居中功能”，前摄和后摄均能够自动根据人物移动调整镜头，同时兼容多种第三方视频软件。

此外，这款产品还支持屏幕的原色显示功能，可以依据环境自动调节屏幕色温。

该产品还兼容第一代 Apple Pencil 手写笔，还有更薄的键盘保护壳。平板搭载 iPad OS 15，支持桌面小工具等便捷功能。

价格方面，苹果 iPad 2021 款售价 329 美元起，约 2122.05 元人民币。使用教育优惠后，售价仅为 299 美元（约 1928.55 元人民币）。该产品提供银色、深灰色可选，即日起开启预定，预计下周发货。

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