苹果 iPhone 13/Pro 官方壁纸下载

IT之家 9 月 15 日消息 苹果今天凌晨发布了全新的 iPhone 13 系列新机，按照惯例，苹果为 iPhone 13 系列带来了全新的壁纸，现在 idownloadblog 为大家提供了新壁纸的下载，喜欢的IT之家小伙伴可以下载使用。

iPhone 13 系列手机包含 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 四款机型。四款机型的尺寸分别为 5.4 英寸、 6.1 英寸、6.1 英寸、6.7 英寸，并且这四款机型的刘海均减少了 20% 的占用面积。

在屏幕方面，iPhone 13 Pro 系列的屏幕进行了全新的升级搭载新一代的超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 13 Pro 采用 6.1 英寸的屏幕，iPhone 13 Pro Max 采用 6.7 英寸的屏幕，屏幕的户外峰值亮度为 1000 尼特，用户期待已久的高刷新率首次在手机上支持，iPhone 13 Pro 支持 ProMotion 自适应刷新技术，可以用 10Hz 到 120Hz 自适应切换，更流畅的显示屏幕内容。

iPhone 13 采用的是后置对角线双摄像头，这是与 iPhone12 三摄像头唯一外形不同的地方，iPhone 13 也配备了 iPhone12 Pro Max 上才搭载的传感器 —— 位移式光学图像防抖功能。而 iPhone 13 Pro 版本是后置三摄组合，77mm 长焦支持 3 倍光学变焦，超广角镜头支持自动对焦和 f/1.8 大光圈。

续航相比上代，13 比 12 续航多 2.5 小时，13 Mini 比 12 Mini 多 1.5 小时。配色方面，这款手机提供了全新的粉色、蓝色、午夜黑以及星光色和红色，价格 699/799 美元起售。

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iPhone 13 Pro 壁纸：

iPhone 13 壁纸：