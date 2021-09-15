苹果官网 iPhone 13/Pro 系列宣传语“Oh.So.Pro”，内地翻译“强得很”

IT之家 9 月 15 日消息 众所周知，苹果的中文文案一直是人们津津乐道的点，比如“让妈妈开心的礼物，开了又开”、“岂止于大”等。

苹果在今日凌晨的 2021 秋季新品发布会上正式推出了 iPhone 13/Pro 系列手机，售价 5199 元起。苹果也在官网放出了新品的宣传语，美国官网为“Oh.So.Pro”，在中国大陆翻译为了“强得很”。

而中国香港地区的翻译为“非常・Pro”，中国台湾地区的翻译为“就・很・Pro”，大家觉得三个中文翻译哪个更好？

IT之家了解到，iPhone 13 系列新机用上了 A15 仿生芯片、OLED 屏幕，并且 Pro 版终于支持了 120Hz 自适应刷新率功能。

iPhone 13 mini 起步容量为 128GB，售价 5199 元，去年的 iPhone 12 mini 的 128GB 版本售价为 5999 元，降价 800 元。而 iPhone 13 128GB 售价 5999 元，去年 iPhone 12 128GB 售 6799 元，同样降价 800 元。对于 Pro 系列，iPhone 13 Pro 国行起价降低 500 元，7999 元起，iPhone 13 Pro Max 起价降低 300 元，8999 元起。