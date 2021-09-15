要想拍摄 4K ProRes 视频，需要购买至少 256GB 存储的苹果 iPhone 13 Pro

IT之家 9 月 15 日消息 全新的 iPhone 13 Pro 系列支持 4K ProRes 视频录制，但如果你想以最高质量拍摄视频，有一个限制：你需要购买至少有 256GB 存储空间的 iPhone 13 Pro 或 Pro Max 版本。

在苹果 iPhone 13 Pro 的技术规格页面显示，如果你的 iPhone 13 Pro 或 iPhone 13 Pro Max 是 128GB 存储空间的版本，手机将被限制在以每秒 30 帧拍摄 1080p 的 ProRes 视频。如果要以每秒 30 帧的速度拍摄 4K 的 ProRes 视频，需要更高的 256、512 或 1TB 存储容量的版本。

IT之家了解到，ProRes 编解码器针对专业人士设计，能提供更高的色彩保真度和更少的压缩，通常用于商业广告、故事片和电视广播。有了 ProRes 的支持，iPhone 13 Pro 和 Pro Max 用户可以在他们的设备上直接拍摄、编辑和分享专业质量的视频。

值得一提的是，ProRes 功能在 iPhone 13 Pro 上市初还暂不支持，将在未来的 iOS 15 正式版更新中提供。

除了 ProRes，新的 iPhone 13 Pro 和 Pro Max 还提供了改进的广角、广角和长焦镜头，具有更好的低光性能、微距功能、夜间模式、用于景深转换的电影视频录制，以及用于增强图像质量的摄影风格。