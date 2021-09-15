苹果 iPhone 13/Pro 系列发布，美国三大运营商竞相靠优惠带动换机

北京时间 9 月 15 日午间消息，据报道，苹果公司在其最新推出的 iPhone13 系列中，提供了很多受欢迎的改进，比如更长的电池寿命、更精妙的相机使用技巧、更好的显示屏、更多的颜色选择，等等。虽然这些改进不如去年的重新设计和引入 5G 那么意义重大，但仍足以吸引数以百万计的苹果用户将他们的 iPhone 手机升级到 iPhone13，尤其是当考虑到美国运营商提供的各种折扣价时。

目前，美国三大手机网络运营商都已开始推出各种优惠措施，吸引人们将旧的 iPhone 手机升级到支持 5G 的新 iPhone 产品。无论新老客户，在购买 iPhone13 时都可享受到这些折扣优惠，前提是需要使用运营商的 5G 网络服务至少几年。

这些优惠措施使得运营商不仅可以吸引新客户，还可以长期锁定现有的客户群。总之，美国运营商现在正趁着 iPhone13 发布的东风，大力推广他们的 5G 网络。

AT&T 为 iPhone13 系列产品提供高达 700-1000 美元的折扣，这些折扣基本上使得客户在购买 iPhone13 时的花费近乎于零。Verizon 则为 iPhone13 提供 800 美元的折扣，这一折扣也覆盖了 iPhone13 的基本成本。

在提供这些折扣时，两家运营商都需要客户用旧的 iPhone 手机进行以旧换新，并签约运营商的 unlimited plan。AT&T 要求客户的旧手机仍处于良好的工作状态，而 Verizon 则是任何没有电池损坏的手机都接受 —— 即使是屏幕损坏的手机。

T-Mobile 方面，其最具侵略性的报价实际上与苹果公司有关。如果客户是在苹果公司使用 iPhone X 以上版本的旧手机来进行以旧换新，那么苹果公司将提供至少 200 美元的折扣，同时 T-Mobile 也提供至少 200 美元的折扣。如果客户拥有 T-Mobile 的顶级手机计划 Magenta Max，那么可享受的折扣优惠还会大幅增加。比如，如果拥有 Magenta Max 的客户使用 iPhone 12 Pro Max 来进行以旧换新，那么可从苹果公司获得 790 美元的折扣，而 T-Mobile 则以账单积分的形式提供另外 500 美元的折扣，总折扣高达 1290 美元。

运营商提供的上述折扣优惠都要求客户使用它们提供手机服务，而折扣将以每月账单积分的形式返还给客户。至于手机服务的使用年限，AT&T 要求至少使用 36 个月，Verizon 和 T-Mobile 则要求 24-30 个月。如果客户提前取消服务，将失去剩余的账单折扣积分，并被收取电话欠款。

有行业分析师对此表示，这些折扣计划的背景是，美国运营商目前正在大力推广其 5G 网络，并努力巩固其用户基础，提升竞争力。因此，他们试图将 iPhone 手机的销售与其昂贵的服务计划进行捆绑，在此基础上进行以旧换新并提供折扣，而这些折扣往往需要客户使用 2-3 年的手机服务才能逐月兑现。

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