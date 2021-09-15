微软推送 Win10 9 月累积更新 KB5005565，修复蓝牙与中文输入问题

IT之家 9 月 15 日消息 九月累积更新 KB5005565 已可用于 Win10 21H1、20H2 和 2004 版本。

今天的补丁包含几个安全错误修复和所有支持版本的一般质量改进，它解决了一个名为 MSHTML (CVE-2021-40444) 的安全漏洞。

21H1 版本的用户将升级到 Build 19043.1237，20H2 的用户将升级到 Build 19042.1237，2004 版本的用户将升级到 Build 19041.1237。

主要亮点：

蓝牙问题现已修复。

Windows 更新页面问题已修复；

解决了可能阻止用户最小化应用程序窗口的错误；

解决了使用 USB 连接音频设备并且有第三方驱动程序，可能会阻止耳机使用的问题；

用户无法在 Win10 设置屏幕期间在用户名框中输入，使用中文输入法编辑器 (IME) 的 PC 上曾出现过此问题；

本次更新还修复了一个问题，当用户使用触摸板等触摸输入尝试使用手势时，该问题可能会导致设备崩溃；

修复了外接显示器黑屏的问题，当用户从休眠模式重新启动桌面时，报告了黑屏错误；

解决了在高动态范围 (HDR) 显示器上流式传输标准动态范围 (SDR) 内容时的质量问题。

IT之家了解到，微软已发现可能导致 Windows 更新失败的问题。此错误是在用户应用 2021 年 6 月 21 日 (KB5003690) 更新后发现的，并且他们开始收到更新错误“PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING”。