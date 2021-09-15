约 3797 元至 5700 元，小米 11T/Pro 正式发布：搭载 120Hz 显示屏，最高 120W 快充，1.08 亿像素摄像头

IT之家 9 月 15 日消息 据 91mobiles 报道，今天晚上，小米 11T 和小米 11T Pro 旗舰机已在全球推出。小米 11T Pro 搭载的是骁龙 888 系统芯片，而小米 11T 搭载联发科天玑 1200 Ultra 处理器。小米 11T 手机售价 549 欧元起，小米 11T Pro 售价 649 欧元起。

小米 11T 和小米 11T Pro 定位旗舰机。小米 11T 和小米 11T Pro 是去年小米 10T 和小米 10T Pro 的继承者。这两款手机采用了中间打孔屏，后置三个摄像头传感器的矩形相机模块，以及用于安全登录或支付的屏下指纹识别传感器。小米 11T Pro 配备了强大的骁龙 888 SoC，120W 快充，以及 10800 万像素的主摄像头传感器，而小米 11T 配备了联发科天玑 1200 Ultra 和同样的 10800 万像素摄像头传感器。小米 11T 系列采用的是 AMOLED 面板，而不是小米 10T 系列的 LCD 面板。小米公司将为 11T、11T Pro 提供 3 年的安卓更新和 4 年的安全补丁。

小米 11T 手机 8GB+128GB 售价 499 欧元（约 3797.39 元人民币），8GB+256GB 售价 549 欧元（约 4177.89 元人民币），有陨石灰、天蓝色和月光白三种颜色。

小米 11T Pro 售价 8GB+128GB 售价 649 欧元（约 4938.89 元人民币），8GB+256GB 售价 699 欧元（约 5319.39 元人民币），12GB+256GB 售价 749 欧元（约 5699.89 元人民币）。它有相同的陨石灰、天蓝色和月光白颜色。然而，在销售的前 24 小时内，基本款版本早鸟价格为 549 欧元（约 4177.89 元人民币）。

为在销售 30 天内购买手机的客户提供 2 年保修和 6 个月的免费屏幕更换。

小米 11T 手机配置规格包括搭载了 6.67 英寸的 FHD+ TrueColour 显示屏，刷新率为 120Hz，触摸响应率为 480Hz EyeCare 模式，长宽比为 20:9，覆盖康宁大猩猩玻璃 Victus。这款手机内置联发科 Dimensity 1200 Ultra 芯片组提供支持，搭配 8GB 内存和高达 256GB 内部存储，可通过 microSD 卡进一步扩展。预装运行基于安卓 11 的定制 MIUI 12.5，5000mAh 电池，支持 67W 快速充电。连接功能包括 5G、4G LTE、双频 Wi-Fi、蓝牙 5.1、GPS 和 USB Type-C 端口。

小米 11T 背面有三个摄像头，包括 10800 万像素的主传感器，800 万像素的 120 度超广角摄像头，还有提供 3 倍变焦的长焦摄像头。这款手机可以录制 8K 视频。正面搭载了 1600 万像素摄像头，用于自拍和视频聊天，搭载了双扬声器，还有侧置的指纹识别传感器。

小米 11T Pro 建立在小米 11T 的基础上。它有相同的 6.67 英寸 FHD+ TrueColour 显示屏，刷新率为 120Hz，长宽比为 20:9，触摸响应率为 480Hz，支持杜比视界，以及康宁大猩猩玻璃 Victus。这款手机内置高通骁龙 888 芯片，采用真空腔均热板散热技术，配以高达 12GB 的内存和高达 256GB UFS 3.1 内部存储，可通过 microSD 卡进一步扩展。它运行基于安卓 11 系统的 MIUI 12.5，拥有 5000mAh 电池，支持 120W 快充。据称，它可以在短短 17 分钟内将电量提升到 100%。

小米 11T Pro 背面有三个摄像头，包括 10800 万像素的三星 HM2 主传感器，一 800 万像素的 119 度超广角镜头，配有索尼 IMX355 传感器，还有 800 万像素的长焦传感器，配有 3 倍长焦摄像头。IT之家获悉，小米 11T Pro 支持 HDR10 + 的 8K 视频录制。它的正面搭载了 1600 万像素摄像头，用于自拍和视频聊天。支持杜比全景声的哈曼卡顿双扬声器，还有侧置的指纹识别传感器。连接功能包括 5G、4G LTE、双频 Wi-Fi、蓝牙 5.1、GPS 和 USB Type-C 端口。该设备没有提供 3.5 毫米耳机插孔或 IP 等级。