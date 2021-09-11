吉林省委书记景俊海等人会见小米雷军，后者将与中国一汽合作造车

IT之家 9 月 11 日消息 据吉林省政府网站消息，9 月 9 日，省委书记景俊海，省委副书记、省长韩俊一起在长春会见小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军一行。

景俊海指出，小米集团作为全球知名的企业集团，在消费电子及智能制造领域具有较强的研发和生产能力。吉林工业基础好、科研实力强、人才储备足，双方在现代新型汽车制造等领域合作前景十分广阔。当前，我们正在全面实施“一主六双”高质量发展战略，加快推进现代新型汽车和零部件、装备制造、电子信息等重点产业发展，举全省之力支持一汽创建世界一流企业、支持长春建设世界一流国际汽车城，进一步提高汽车全产业链水平，着力打造完整产业生态体系，构筑振兴发展新优势。希望小米集团紧跟汽车电动化、智能化、网联化、共享化趋势，加强与中国一汽集团及吉林汽车配套企业合作，积极融入吉林现代新型汽车生产体系，整合吉林优势产业链、创新链、人才链，逐步实现产业突破，携手共创美好未来。

雷军表示，一定抢抓汽车产业与消费电子深度融合的有利契机，充分发挥自身科技创新和生态整合优势，主动加强与吉林汽车企业对接合作，更好地夯实汽车生产基础，努力打造高品质汽车产品。

在吉期间，雷军一行还到中国一汽集团就合作事宜进行深度对接洽谈。

IT之家了解到，今年 3 月 30 日，小米集团发布公告称，智能电动汽车业务经董事会批准立项，小米将为此初期投入 100 亿元人民币，未来十年投资 100 亿美元。9 月 1 日，雷军正式宣布，小米汽车正式注册，公司名为小米汽车有限公司，注册资金 100 亿，小米董事长兼 CEO 雷军担任法人代表。

昨日 36 氪报道称，小米汽车计划在 2024 年上半年出车，此后三年每年推出一款新车，“而这三年的总销量要达到 90 万辆。”