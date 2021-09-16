蜂窝网络版苹果 iPad mini 6 不支持毫米波 5G

IT之家 9 月 16 日消息 苹果本周发布了第六代 iPad mini，其蜂窝网络版机型首次支持 5G 网络，不过值得注意的是，其并不支持更快的毫米波 5G。

苹果没有像 iPhone 那样专门为 iPad 机型维护一个蜂窝网络兼容性页面，目前，苹果的毫米波 5G 支持仅限于 iPhone 13 系列、iPhone 12 系列，以及 11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 的蜂窝网络版本。

不过，与新的 iPhone 13 机型一样，据苹果公司称，iPad mini 总体上确实比 iPhone 12 和蜂窝网络版的 iPad Pro 机型支持更多的 5G 频段，因此 iPad mini 在全球的 5G 覆盖范围确实比 iPhone 12 和 iPad Pro 大。

尽管有传言称，iPhone 13 机型将在更多国家支持毫米波 5G，但对毫米波的支持目前仍然仅限于在美国销售的 iPhone 和 iPad 机型，因此新的蜂窝网络版 iPad mini 中没有这个功能，影响的只是美国用户而已。

毫米波是一组 5G 频率，能够在短距离内实现超快速度，使其最适合于密集的城市地区。相比之下，sub-6GHz 5G 通常比 mmWave 慢，但信号传输更远，更适合郊区和农村地区。

IT之家了解到，今天 WiFi 版 iPad mini 6 已经可以在苹果官网订购，将于 9 月 24 日发货。