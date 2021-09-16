部分用户遇到苹果 iPhone 13/Pro“预购已过期”Bug 提醒

IT之家 9 月 16 日消息 苹果 9 月 15 日凌晨正式发布了 iPhone 13 系列手机，包括 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 四款机型。

据 MacRumors 报道，一些在苹果网站或 Apple Store 应用上通过预审步骤购买新 iPhone 13 的苹果客户，在随后查看他们的订单状态页面时，看到了“您的 iPhone 预购已过期”的提醒信息。

苹果客户可以使用 iPhone 上的 Apple Store 应用程序或苹果网站，通过所有的预先批准步骤，准备购买新的 iPhone，包括检查升级资格，如果通过 iPhone 升级计划，选择 AppleCare + 计划，浏览配件，并确认付款信息。

这样做的目的是，他们可以在发布会当天通过点击一个按钮来预购设备，希望在第一批设备售罄之前保证他们的预购。

然而，对一些用户来说，当客户回到他们在苹果网站上的账户订单页面，或查看苹果商店应用程序的“为您服务”部分，并点击标有“您的 iPhone 已准备好在 9.17 预购”的卡片时，会出现一个意外的信息。

在应用程序中，屏幕会加载一会儿，以访问预购信息，然后显示“您的 iPhone 预购已过期。你现在仍然可以订购 iPhone。只需选择一个型号，并选择一个付款方式”。现在购买的链接伴随着该信息，鼓励用户再次重复“在 iPhone 预购”的过程。

苹果支持部门显然已经意识到了这个问题，它似乎是由一个处理故障 Bug 引起的。一些用户点击预购批准邮件中的链接，仍然能够在苹果的网上商店看到他们的预购状态，而其他用户则没有这样的运气。不过随着时间的推移，许多苹果用户的“iPhone 订单预购过期”问题似乎已经得到解决。

苹果公司一直有针对 iPhone 升级计划客户的预先批准程序，但其他客户的新的简化预购准备似乎是新增加的功能。

IT之家获悉， iPhone 13 和 iPhone 13 mini 提供粉色、蓝色、午夜色、星光色和红色五种配色选择，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 推出四种外观，包括石墨色、金色、银色和全新的远峰蓝色。将自 9 月 17 日（星期五）起接受预订，并于 9 月 24 日（星期五）正式发售。