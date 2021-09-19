SpaceX 首次“全平民”任务完成 3 天宇宙之旅，四人返回地球

北京时间 9 月 19 日消息，美国东部时间周六大约 19:06 分 (北京时间周日 7:06 分)，美国太空探索技术公司 (SpaceX) 的首次“全平民”任务 Inspiration4 完成了 3 天的绕地球飞行，在美国佛罗里达州大西洋沿岸溅落。

▲ 图注：载人“龙”飞船在大西洋溅落

此次返航任务的溅落区位于大西洋，距离美国宇航局 (NASA) 肯尼迪航天中心以东大约 30 英里 (约合 48 公里)。从美国东部时间周六大约 19:02 分 (北京时间周日 7:02 分) 开始，载人“龙”飞船开始展开两组降落伞，第一组 2 个，第二组 4 个，以便减慢飞船的降落速度为溅落作准备。美国东部时间周六大约 19:06 分 (北京时间周日 7:06 分)，飞船在大西洋溅落。SpaceX 回收队迅速乘船冲向飞船，找回机组成员。

“非常感谢 SpaceX，这是一次超棒的旅行…… 我们才刚刚开始。”机组成员之一的杰瑞德・艾萨克曼 (Jared Isaacman) 表示。艾萨克曼是电商公司 Shift4 Payments CEO，他出资承担了这次飞行任务的费用。

美国东部时间周三，SpaceX 发射“猎鹰 9 号”运载火箭，执行首次“全平民”飞行任务 Inspiration4，把四位普通人送入太空进行为期三天的绕地球飞行旅程。此次任务的不同之处在于，这四人均不是专业宇航员。而且，载人“龙”飞船的轨道飞行高度也创造了历史，达到 575 公里，是自哈勃太空望远镜任务以来载人飞行高度最高的一次，比国际空间站的 400 公里轨道高度还要高出很多。