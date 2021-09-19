索尼电影负责人：将来收购的重心将是游戏，而非电影行业

IT之家 9 月 19 日消息 据 VGC 报道，索尼电影业务负责人表示，他相信游戏行业将是公司并购和收购的下一个焦点，而非电影行业。

据报道，索尼影业董事长兼首席执行官 Tony Vinciquerra 在接受采访时，被问及电影行业是否会出现进一步的整合。

Tony Vinciquerra 回答道：

我认为电视和电影这一传统媒体可能已经达到顶峰，新的增长领域将是游戏行业。在这一业务方面，谁比索尼更有条件开展这项业务? 我认为你的确会在游戏行业看到更多的公司整合，我也相信在我们电影行业也会看到。我觉得当前可能有太多的电影制片厂，你可能会在未来五到十年内看到减少一或两个。但是我相信，收购的下个地区将是游戏。

根据 InvestGame 最新的研究，游戏行业近年来出现了大量的收购和并购，2020 年游戏行业并购案交易超过了 220 亿美元，包括微软收购 ZeniMax，EA 收购 Codemasters，此外还有腾讯、Embracer Group 等公司的收购交易。

IT之家了解到，在最近的财报中，索尼明确表示会大力投资第一方游戏工作室，包括和外部游戏开发商合作，开发独占游戏。

索尼最近已经和前 Stadia 负责人 Jade Raymond 创建的新工作室合作，也投资了前 Bungie 老兵的新多人游戏，收购了 PC 移植工作室 Nixxes 以及位于英国的开发商 Firesprite。索尼今年还投资了 Epic 2 亿美元。