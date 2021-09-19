富士 GFX 50S II 无反中画幅相机上架，单机身 25900 元

IT之家 9 月 19 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，富士 GFX 50S II 无反中画幅相机现已开启预售，单机身 25900 元，套机 29500 元。

该相机采用 5140 万像素 CMOS 传感器，尺寸 43.8 mm x 32.9 mm，接受光线的单个像素面积是全画幅传感器的约 1.7 倍，还拥有全新五轴防抖、全天候设计，便捷操控紧凑轻量。

富士 GFX 50S II 内置 X-Processor 4 高速图像处理引擎，使用了最新算法，自动对焦系统得到了升级，面部/眼部探测可实现更准确的自动对焦。相机支持五轴机身防抖（IBIS）机制，提供多达 6.5 挡防抖功能，是 GFX 系列史上最高规格。

这款相机尽管采用了大尺寸的中画幅传感器，但是机身体积小巧，高度 104.2mm，厚度 87.2mm，重量为 900g。机身采用镁合金制造，卡口周围强度增加，采用了防尘防潮设计，能够抵御轻度雨水泼溅，同时支持在-10℃环境下使用。

功能方面，GFX 50S II 引入了 19 种模拟胶片效果，其中包括最新研发的“Nostalgic Neg.怀旧负片”风格。

从图中可以看出，相机顶部具有 1.8 英寸肩屏，自定义显示快门、光圈、ISO 等参数。在拍摄静止画面时，可显示剩余张数；录制视频时，可显示剩余录制时间。相机左侧的模式转盘，拥有多达 6 个自定义档位。此外，左侧还具有拍照和录像切换按键。

IT之家了解到，富士 GFX 50S II 引入“像素位移多重拍摄”功能，能够利用五轴防抖组件进行像素级别的位移，消除伪色，呈现 2 亿像素照片，便于翻拍大型艺术作品、历史文物等。

具体来看，该功能可以使得传感器以 0.5 像素为单位调整，逐步拍摄 16 张 RAW 原始图像。用户在 Pixel Shift Combiner 软件中，可以将这些图像进行合成，最终输出 2 亿像素的超清图像，带来逼真的细节纹理，同时消除杂色。

除此之外，像素位移功能还可以通过 4 合 1 的方式，输出 5140 万像素图像，同样可以消除摩尔滤镜的弊端，提高画质。

产品背部拥有 3.2 英寸可翻转 LCD 液晶屏，满足高低角度的拍摄。

从图中可见，富士 GFX 50S II 侧面拥有闪光灯同步口、HDMI 输出接口，Type-C 接口有望支持快充功能，便于用户使用充电宝等设备为相机供电。此外，相机还提供了麦克风接口以及耳机反听接口，便于专业的视频录制。