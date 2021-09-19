算力网络将成为 6G 关键技术

IT之家 9 月 19 日消息 新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，随着 5G 商用的大规模部署，全球业界已开启对下一代移动通信（6G）的探索研究。

2021 年 9 月 16 日，IMT-2030 (6G) 推进组（以下简称“推进组”）正式发布《6G 网络架构愿景与关键技术展望》白皮书，这是全球首个多方联合发布的 6G 网络架构白皮书，由推进组 34 家单位共同完成。

IT之家了解到，在该白皮书中有 60 多次提及“算力”，13 次提及“算力网络”，这标志着算力网络已成为 6G 的关键技术。

此外，推进组在今年 6 月还发布了《6G 总体愿景与潜在关键技术》白皮书作为推进组的阶段性成果，内容涵盖总体愿景、八大业务应用场景、十大潜在关键技术等，并阐述了对 6G 发展的一些思考。

相比于目前的 5G 网络，网络在 6G 时代已不再是单纯的通信网络，而是集通信、计算、存储为一体的信息系统，对内可实现计算内生，对外可提供计算服务，即网络无所不达、算力无处不在。

白皮书还阐述了算力网络应具备算力服务功能，算力路由功能，算网编排管理功能，并结合算网资源，即网络中计算处理能力与网络转发能力的实际情况和应用效能，实现各类计算、存储资源的高质量传递和流动。

▲ 图片转自 IMT2030 推进组官方公众号

据中国联通研究院官方，他们已在 2021 年 9 月发布了大湾区算力网络行动计划，将联合广东联通共同打造算力网络示范基地。

据称，算力网络作为 6G 网络的十二大潜在关键技术之一，产业界需要集合力量，在算力度量与建模、算力资源标识、算力路由、在网计算等关键技术研究上形成合力。