开学啦，苹果教育商店返校季优惠活动将于 9 月 27 日结束

IT之家 9 月 20 日消息 今年 7 月 16 日，苹果正式开启了 2021 年教育优惠活动，消费者可以教育优惠购买符合条件的 Mac 或 iPad，并能获赠 AirPods 耳机，同时还支持 8 折加购 AppleCare+ 服务计划。

随着各大高校开学季的到来以及新生报道的结束，苹果现表示，此次优惠活动将于 9 月 27 日结束。

苹果表示，有资格的购买人在规定的活动地点购买符合条件的 Mac 或 iPad，并搭配一副符合条件的 AirPods 时，可享促销优惠金额。购买每台符合条件的 Mac 或 iPad 时，每个有资格的购买人仅限购买一副 AirPods。

IT之家了解到，目前，苹果官方还带来了相关问题的解读，包括支持设备、享受优惠人群等问题。

谁能享受苹果 2021 年教育优惠？

在中国大陆的高校在读生、刚录取的高校新生、代表子女购买的高校学生家长、幼儿园/小学/中学和高校的教师及教职工、研究生、博士生、海外高校就读的中国留学生。

需要注意的是，仅可在中国大陆的苹果在线教育商店进行购买。

苹果 2021 年教育优惠符合条件的设备包括：

iMac、Mac mini、Mac Pro、MacBook Pro 和 MacBook Air，以及 iPad Pro、iPad Air 和最新的 iPad mini 6。需要注意的是，iPad 9 不参加此次优惠活动。

参与活动时，要备好哪些凭证？

如果是高校在读生或其家长，需带上学生或其子女的身份证和学生证，也可以访问学信网提供相关资料。幼儿园、小学、中学和高校的教师及教职工，凭在职证明或在职教师工作证，同时带上身份证即可。

大一新生、研究生，还没学生证怎么办？

在线下购买，出示录取通知书和身份证就能享受优惠。在线上买，只需在收到审核邮件后，按要求提供录取通知书等相关证明即可。