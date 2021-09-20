郭明錤：苹果 iPhone 13 系列预购高于 iPhone 12 系列，但符合市场预期

IT之家 9 月 20 日消息 苹果 iPhone 13/Pro 系列手机目前已经开启预购，最早的一批将于 9 月 24 日发货。今日天风国际分析师郭明錤发表分析报告，称 iPhone 13 系列预购表现高于 iPhone 12 系列，但符合市场预期。

郭明錤称，苹果官网显示的送达时间，可以作为判断需求强弱的指标。2 周内、2–5 周与 5–6 周以上的运送时间，分别代表需求低于预期、符合预期与优于预期。根据目前苹果官网的数据，iPhone 13 Pro 系列高端机型预计送达时间为 3-5 周，高于预期；iPhone 13/mini 两款送达时间 0-2 周，低于预期。

分析师称，iPhone 13 Pro/ Pro Max 机型预购需求明显优于另外两款，这与苹果核心粉丝、高阶用户以及有送礼需求者的行为一致。美国对华为的禁令，也是两款高端型号需求变强的原因之一。此外，iPhone 13 第四季度出货量高于 iPhone 12 在去年同期的表现已是市场共识，整体而言，iPhone 13 系列预购需求优于 iPhone 12 系列。

郭明錤还表示，iPhone 13 Pro/Max 供应短缺的持续时间可能会短于 iPhone 12 Pro/Max。去年 iPhone 12 Pro 系列长焦摄像头供应短缺，造成两款手机的等待时间最多超过 3 个月。苹果调整了 iPhone 13 Pro 系列的供货比重至 45-50%，去年为 35-40%，这一举措与市场表现相符合，预计两款新手机的供应情况将表现稳定。

IT之家获悉，郭明錤还预计，如果 iPhone 13 Pro/Max 供应在 11 月中旬显著改善，则 2022 年第一季度新手机的出货量将同比持平或下降。

不仅如此，郭明錤还预测，2023 年即将推出的新款 iPhone 将支持屏下指纹技术。首款折叠屏 iPhone 有望于 2024 年推出。