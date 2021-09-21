苹果 iOS/iPadOS 15 正式版 19A346 现已推送，众多新功能到来

IT之家 9 月 21 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，苹果 iOS/iPadOS 15.0 正式版（19A346) 现已到来，支持升级的机型包括 iPhone 6s、iPad Air 2 等，而此前已更新 RC 版本的用户仅是推送补丁更新，修复小组件问题。

iOS 15 为 FaceTime 通话带来了音频和视频方面的增强功能，包括空间音频和人像模式。

“与您共享”在相应的 App 中重现来自“信息”对话的文章、照片和其他共享内容。

“专注”基于您当前的活动过滤通知，帮您减少干扰。

“通知”经重新设计，新的通知摘要功能会推送通知合集，供您在合适的时间查看。

“地图”焕然一新，带来了全新的三维城市体验和以增强现实呈现的步行导航。

“实况文本”使用设备端智能技术，可识别整个系统和网页上照片中的文本。

Siri 和“邮件”等的全新隐私控制提供了透明的体验，让您可更好地控制自己的数据。

各位小伙伴现可找到设置 >> 通用 >> 软件更新，检查更新查看，若未获得更新推送还请稍待片刻。

通过无线方式更新 iPhone、iPad 或 iPod touch

如果有信息提示存在可用更新，请轻点“安装”以立即更新。或者，您可以轻点“稍后”并选取“今晚安装”或“稍后提醒我”。如果您轻点“今晚安装”，只需在晚上将您的设备插接到电源即可。您的设备将在夜间自动更新。

您也可以按照以下步骤操作：

将设备插接到电源，然后通过无线局域网连接到互联网。

前往“设置”>“通用”，然后轻点“软件更新”。

轻点“现在安装”。如果您看到“下载并安装”，请轻点它以下载更新，输入密码，然后轻点“现在安装”。如果您不知道密码，请了解该怎么做。

如果通过无线方式更新时看到警告

如果您在尝试通过无线方式更新设备时看到警告信息，请了解该怎么做。

某些软件更新无法通过无线方式获取。VPN 或代理连接可能会妨碍设备与更新服务器通信。

如果需要更多空间才能通过无线方式进行更新

如果软件需要更多空间来完成更新，并显示一条信息要求您暂时移除 App，请轻点“继续”以允许移除 App。安装完成后，这些 App 会自动重新安装。如果您改为轻点“取消”，则可以从您的设备中手动删除内容，从而增加更多空间。

自定自动更新

您的设备可以在夜晚充电时自动更新。下面介绍了如何启用自动更新：

前往“设置”>“通用”>“软件更新”。

轻点“自动更新”，然后打开“下载 iOS 更新”。

打开“安装 iOS 更新”。您的设备会自动更新至最新版本的 iOS 或 iPadOS。某些更新可能需要手动安装。

升级至最新版本的 iOS 或 iPadOS 软件可提供最新的功能、安全性更新和错误修复。并非所有设备或所有地区都可提供所有功能。电池和系统性能可能会受多种因素影响，包括网络状况和个人使用情况；实际结果可能会有所不同。

更新内容一览

官方网站：点此。

IT之家了解到，iOS 15 系统是一个重大更新，引入了一系列新功能，重点是减少分心，花更多时间与朋友和家人相处。

FaceTime 界面经过改造，具有新的 SharePlay 功能，可以听音乐、看视频，并与朋友和家人分享你的屏幕，在 iMessage 短信息中，如果有人与你分享网址、照片、新闻文章或歌曲等内容，你可以在苹果的专用应用程序中看到这些内容。

专注模式可以让你创建自定义的通知模式，在你工作或与家人相处时隐藏无关的应用程序和通知，这样你就可以更好地专注于手头的活动，还有一个新的通知摘要，将不太重要的通知去掉优先级，这样你就不会一直被信息淹没了。

苹果地图包括新的 3D 视图，在选定的城市让你看到 3D 地标，在步行时有身临其境的 AR 指示，驾驶指示比以前更好，特别是在复杂的交汇处。

Safari 浏览器现在支持标签分组，以改善组织结构，扩展功能首次可以在 iOS 设备的 Safari 浏览器中使用。今年晚些时候，在美国的一些州，你将能够把身份证添加到钱包应用中，而且苹果正在使酒店的钥匙卡、智能家居锁等更容易添加到钱包应用中。

Spotlight 比以往任何时候都要好，可以带来更有针对性的搜索结果，而照片有“实况文本”功能，可以让你拍下带有文字的东西，如收据，将其翻译成 iPhone 上的文字。照片还可以识别地标、书籍、植物和宠物，因此你可以拍一张植物的照片，并获得它可能是什么的信息。

苹果还增加了多项隐私方面的改进，比如即将在 iPhone 上推出的全新应用程序隐私报告，它将让你知道应用程序访问敏感信息的频率，如位置，隐藏 IP 地址邮件功能，以及在设备上进行 Siri 处理。

IT之家获悉，苹果在整个 iOS 15 测试期一直在进行功能的完善。例如，iOS 15 Beta 4 测试版进一步调整了 Safari 浏览器的设计，增加了对 MagSafe 外接电池的支持，以及更多内容。

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