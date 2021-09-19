苹果 iOS 15 正式版即将到来，支持设备一览

IT之家 9 月 19 日消息 苹果 iOS 15 正式版将于 9 月 20 日到来，按照往常惯例推测是 北京时间 21 日凌晨一点前后，除此之外，iPadOS 15、watchOS 8、 tvOS 15 也将一同到来。

苹果官方也公布了可与 iOS 15 和 iPadOS 15 兼容的设备，IT之家各位小伙伴现在快来看一下有没有你的设备吧！

iPhone 和 iPod touch

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE（第 1 代）

iPhone SE（第 2 代）

iPod touch（第 7 代）

iPad

12.9 英寸 iPad Pro（第 5 代）

11 英寸 iPad Pro（第 3 代）

12.9 英寸 iPad Pro（第 4 代）

11 英寸 iPad Pro（第 2 代）

12.9 英寸 iPad Pro（第 3 代）

11 英寸 iPad Pro（第 1 代）

12.9 英寸 iPad Pro（第 2 代）

12.9 英寸 iPad Pro（第 1 代）

iPad Pro（10.5 英寸）

iPad Pro（9.7 英寸）

iPad（第 8 代）

iPad（第 7 代）

iPad（第 6 代）

iPad（第 5 代）

iPad mini（第 5 代）

iPad mini 4

iPad Air（第 4 代）

iPad Air（第 3 代）

iPad Air 2

通过无线方式更新 iPhone、iPad 或 iPod touch

如果有信息提示存在可用更新，请轻点“安装”以立即更新。或者，您可以轻点“稍后”并选取“今晚安装”或“稍后提醒我”。如果您轻点“今晚安装”，只需在晚上将您的设备插接到电源即可。您的设备将在夜间自动更新。

您也可以按照以下步骤操作：

将设备插接到电源，然后通过无线局域网连接到互联网。

前往“设置”>“通用”，然后轻点“软件更新”。

轻点“现在安装”。如果您看到“下载并安装”，请轻点它以下载更新，输入密码，然后轻点“现在安装”。如果您不知道密码，请了解该怎么做。

如果通过无线方式更新时看到警告

如果您在尝试通过无线方式更新设备时看到警告信息，请了解该怎么做。

某些软件更新无法通过无线方式获取。VPN 或代理连接可能会妨碍设备与更新服务器通信。

如果需要更多空间才能通过无线方式进行更新

如果软件需要更多空间来完成更新，并显示一条信息要求您暂时移除 App，请轻点“继续”以允许移除 App。安装完成后，这些 App 会自动重新安装。如果您改为轻点“取消”，则可以从您的设备中手动删除内容，从而增加更多空间。

自定自动更新

您的设备可以在夜晚充电时自动更新。下面介绍了如何启用自动更新：

前往“设置”>“通用”>“软件更新”。

轻点“自动更新”，然后打开“下载 iOS 更新”。

打开“安装 iOS 更新”。您的设备会自动更新至最新版本的 iOS 或 iPadOS。某些更新可能需要手动安装。

升级至最新版本的 iOS 或 iPadOS 软件可提供最新的功能、安全性更新和错误修复。并非所有设备或所有地区都可提供所有功能。电池和系统性能可能会受多种因素影响，包括网络状况和个人使用情况；实际结果可能会有所不同。

更新内容一览

官方网站：点此。

IT之家了解到，iOS 15 系统是一个重大更新，引入了一系列新功能，重点是减少分心，花更多时间与朋友和家人相处。

FaceTime 界面经过改造，具有新的 SharePlay 功能，可以听音乐、看视频，并与朋友和家人分享你的屏幕，在 iMessage 短信息中，如果有人与你分享网址、照片、新闻文章或歌曲等内容，你可以在苹果的专用应用程序中看到这些内容。

专注模式可以让你创建自定义的通知模式，在你工作或与家人相处时隐藏无关的应用程序和通知，这样你就可以更好地专注于手头的活动，还有一个新的通知摘要，将不太重要的通知去掉优先级，这样你就不会一直被信息淹没了。

苹果地图包括新的 3D 视图，在选定的城市让你看到 3D 地标，在步行时有身临其境的 AR 指示，驾驶指示比以前更好，特别是在复杂的交汇处。

Safari 浏览器现在支持标签分组，以改善组织结构，扩展功能首次可以在 iOS 设备的 Safari 浏览器中使用。今年晚些时候，在美国的一些州，你将能够把身份证添加到钱包应用中，而且苹果正在使酒店的钥匙卡、智能家居锁等更容易添加到钱包应用中。

Spotlight 比以往任何时候都要好，可以带来更有针对性的搜索结果，而照片有“实况文本”功能，可以让你拍下带有文字的东西，如收据，将其翻译成 iPhone 上的文字。照片还可以识别地标、书籍、植物和宠物，因此你可以拍一张植物的照片，并获得它可能是什么的信息。

苹果还增加了多项隐私方面的改进，比如即将在 iPhone 上推出的全新应用程序隐私报告，它将让你知道应用程序访问敏感信息的频率，如位置，隐藏 IP 地址邮件功能，以及在设备上进行 Siri 处理。

IT之家获悉，苹果在整个 iOS 15 测试期一直在进行功能的完善。例如，iOS 15 Beta 4 测试版进一步调整了 Safari 浏览器的设计，增加了对 MagSafe 外接电池的支持，以及更多内容。

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《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》

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