苹果 14.7.1 停止签名验证，升级 iOS 14.8/iOS 15 正式版后无法再降级

IT之家 9 月 21 日消息 今天凌晨，苹果推送了 iOS 15 正式版。据 9to5 Mac 报道，在苹果向所有用户发布 iOS 15 的同一天，该公司停止签署 iOS 14.7.1。这意味着已经更新到 iOS 14.8 甚至 iOS 15 的用户将不能再降级到 iOS 14.7.1。

IT之家获悉，苹果 iOS 14.7.1 于今年 7 月底发布，修复了一个影响 iPhone 和 Apple Watch 之间整合的错误 Bug。据苹果公司称，该更新修复了一个问题，即带有 Touch ID 的 iPhone 型号无法解锁配对的 Apple Watch。

今年 9 月，iOS 14.8 发布了一个重要的安全更新，修复了一个绕过苹果 BlastDoor 安全系统的零日漏洞。

恢复到较早的 iOS 版本的机制经常被希望给 iPhone 越狱的用户使用。将 iPhone 或 iPad 恢复到以前的 iOS 版本，有时对升级到最新版本的 iOS 后遇到重大错误 Bug 的用户也有帮助。

如果你在使用 iOS 14.8 甚至最新发布的 iOS 15 时遇到任何严重问题，你现在必须等到未来的更新，而不是降级到 iOS 14.7.1。