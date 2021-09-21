贾跃亭称 FF 91 投票战胜三大豪车：迈巴赫、劳斯莱斯、兰博基尼

IT之家 9 月 21 日消息 今日下午，FF 创始人贾跃亭发微博表示，FF 91 战胜奔驰 S 迈巴赫、劳斯莱斯库里南和兰博基尼野牛，经过数十位真实用户、股民和 FPO 的评选投票赢得第一名。
919 Futurist Day，数百位 Futurists 共同见证 FF 91 Futurist 单挑全球超豪华塔尖汽车产品的竞赛，这不仅是极智科技奢华 FF 91 Futurist 和传统超奢华强者们的终极比拼，也是未来科技之王和旧世界传统奢华价值观的碰撞，更是新物种新老更替旧势力的必然过程。
很高兴看到在性能、奢华和科技三个维度的综合评比中，FF 91 战胜奔驰 S 迈巴赫、劳斯莱斯库里南和兰博基尼野牛，经过数十位真实用户、股民和 FPO 的评选投票赢得第一名。
希望全体 Futurist Alliance 能够共同定义、使用和改进我们的产品，以及帮助我们传播、销售和运营我们的产品，也欢迎大家成为 FF 用户合伙人，一起共创并共享我们未来成功的收益。
我们要全力以赴把极智科技奢华的 FF 91 按时高品质、高产品力地交到全球塔尖用户手中，实现对 S 迈巴赫，法拉利，宾利等传统超奢华汽车品牌的颠覆，达成全球塔尖市场行业第一的占位，这是所有 Futurist Alliance 的共同使命。
顺祝所有未来主义者们中秋快乐，阖家幸福！
此外，贾跃亭还表示，欢迎大家登陆 FF 投资者关系页面观看 FF 公司重大进展介绍视频。
IT之家了解到，在 9 月 19 日，法拉第未来官方表示，公司在北京成功举办了“919 未来主义者共创节”活动，FF 中国 CEO 陈雪峰携公司高管团队首次集体亮相，并宣布与吉利控股的双方合作取得了实质性进展。
FF 还称，他们接下来将在北京、上海、广州、深圳四地进行 FF/FF Par 生态旗舰店选址。