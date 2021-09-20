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法拉第未来公布新业务规划，毕福康：有信心在上市后 12 月内按时交付 FF 91

2021/9/20 21:01:48 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 20 日消息 法拉第未来今日举行 FF“919 未来主义者日”，同时也举办了业务进展说明会，FF 领导团队宣布了与 FF 91 量产交付进展，产品力提升的重大进展以及产品测试、供应链、生产制造、销售以及顶级人才招聘等领域取得的重大进展。

此外，FF 还宣布和吉利控股的合作取得了实质性进展，实现了技术合作的第一阶段。同时也会促进 FF 中国业务的发展

FF 今日在美国洛杉矶总部和中国北京总部联合举办了年度“919 未来主义日”活动，活动上 FF 宣布了重要的最新业务进展。

IT之家了解到，FF 全球 CEO 毕福康博士分享了产品力提升、产品测试、供应链、生产制造、销售、业务拓展以及顶级人才招聘等领域取得的重大进展。

毕福康博士还宣布 FF 独一无二的中美双主场战略也取得了重要突破，FF 和吉利控股的合作取得了实质性进展，实现了技术合作的第一阶段。目前双方技术团队正在紧密对接，进行平台技术的验收及开发准备。

此技术合作的落实，有助于推动双方探讨进一步的合作，同时也会促进 FF 中国业务的发展。

“我们的年度 919 未来主义者共创节取得了巨大的成功。”FF 全球 CEO 毕福康博士说，“919 活动让我们既能向市场宣布新的业务进展信息，又能实现我们与 FF 社区群体一起共创和分享创意并共同创造价值。根据我们在 919 活动上宣布的业务和产品更新，我们有充足的信心在上市后 12 月内按时高质量高产品力交付 FF 91Futurist。”

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关键词：法拉第未来

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