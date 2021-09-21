首个苹果 iPhone 13 Pro Max 开箱视频曝光：全新金色，舍弃塑料封装，撕开拉条见真机

IT之家 9 月 21 日消息 9 月 15 日凌晨正式发布了 iPhone 13 系列手机，包括 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 四款机型。其中 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 推出四种外观，包括石墨色、金色、银色和远峰蓝色。iPhone 13 系列手机已经开启预售，将在 9 月 24 日正式上市。

据 Apple Insider 报道，迪拜的一位 YouTuber 发布了首个 iPhone 13 Pro Max 开箱视频，展示了升级后的包装和新的金色。

苹果对 iPhone 13 系列的禁售令还没有解除，但这并不妨碍一些人提前分享视频。迪拜的一位名为 SalimBaba Technical 的 YouTuber 发布了一段三分钟的视频。

该视频不是英文的，但观众可以观察到更新的包装和金色的 iPhone 13 Pro Max 的操作。苹果公司渲染的产品图片和视频并不总是能捕捉到颜色在现实生活中的表现，所以这是我们第一次真正看到 iPhone 13 Pro Max 新的金色。

IT之家获悉，苹果 iPhone 13 Pro Max 包装与 iPhone 12 Pro Max 相似，但它没有外部塑料包装。相反，包装盒背面有两个拉片，可以去除胶带，保持封闭。

在里面，其他一切都与 iPhone 12 系列的包装相同。里面有一条 Lightning 转 USB-C 的充电线、贴纸，以及 SIM 卡拆卸工具。显示屏上的白色纸盖显示了静音开关、音量按钮和电源按钮的标签。

下面是视频：

顾客现在可以预购 iPhone 13 系列，但新的订单将不会在 9 月 24 日首发日发货了，因为最初的库存已经用完。早期的预购订单将在 9 月 24 日交付，一些幸运的顾客将能够在发布日在苹果零售店内拿到 iPhone 13 系列新机。