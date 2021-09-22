苹果 iOS 15 修改“勿扰模式”，网友吐槽“无法选择在锁定时静音”

IT之家 9 月 22 日消息 从苹果 iOS 12 开始，iPhone 手机可以使用名为“勿扰模式”的功能，该功能帮助用户快速将 iPhone 静音，取消通知和来电提醒，并防止屏幕被点亮。

在最新的 iOS 15 中，“勿扰模式”的部分功能已被更强大的“专注模式”取代，“专注模式”允许用户设置不同的场景来管理通知。

然而，新系统失去了一项“勿扰模式”中的功能，该功能名为“当 iPhone 锁定时”，可以让 iPhone 仅在锁定时静音，当用户使用手机时，通知和来电提醒将正常出现。

据 MacRumors 报道，许多 Reddit 网友对该功能的消失进行了吐槽：

真的很惊讶他们这么做了，但在 iOS 15 中似乎不再有一个选项，在“请勿打扰但解锁”模式下仍然显示通知。到目前为止，我的手机基本上一直处于“勿扰模式”，但我现在必须停止使用它，这真的很烦人。 比如，当我的手机被锁定时，我不想收到通知，但当我使用手机时，我仍然需要通知弹出。

IT之家了解到，根据苹果官方的介绍，在 iOS 15 中，用户可开启“勿扰模式”来关闭所有通知，也可选用为工作、私人时间、睡眠、健身、正念、游戏、阅读或驾驶等情境所提供的专注模式。