首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

苹果 iOS/iPadOS 15 正式版即将到来，但部分功能暂不可用

2021/9/20 7:37:48 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
评论：

IT之家 9 月 20 日消息 苹果 iOS 15 正式版将于 9 月 20 日到来，按照往常惯例推测是 北京时间 21 日凌晨一点前后，除此之外，iPadOS 15、watchOS 8、 tvOS 15 也将一同到来。

然而，并非所有功能都会在正式版发布时提供，包括 FaceTime 共享、专注模式、重新设计的 Safari 等等。据 wccftech 报道，这些功能尚未完全就绪，将在稍后版本的更新中提供。

以下为 iOS 15 正式版暂不可用的功能：

  • App 隐私报告：此隐私功能将允许用户查看每个 App 在过去一周访问的传感器和数据的详细信息。

  • CarPlay 中的三维导航：iOS 15 中的地图现在包括 3D 互动地球仪、新的驾驶功能、策划的指南、一些城市的详细建筑等等。

  • SharePlay：新的 SharePlay 功能是 iOS 15 的主要新增功能之一，它将允许用户通过 FaceTime 与其他人共享歌曲、视频，甚至他们的 iPhone 屏幕。

  • 通用控制：即将推出的通用控制功能将允许 Mac 用户使用主机键盘和鼠标控制 iPad 甚至其他 Mac 电脑。

  • 自定义电子邮件域名：新的自定义电子邮件域功能将允许用户将其自定义域用于 iCloud 电子邮件地址。此外，该选项将与 iCloud 家庭共享一起使用。

  • 身份证：iOS 15 正式版也不会在钱包 App 中提供对身份证的支持。

以上是 iOS 15 正式版发布时无法提供的功能。此外，这些功能的推出时间也不确定，有些功能可能会随 iOS 15.1 发布，而另一些功能可能会随 iOS 15.2 或更高版本发布。

IT之家此前报道，苹果官方也公布了与 iOS 15 和 iPadOS 15 兼容的设备，大家可以点此查看有没有自己的设备

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iOS 15iPadOS 15

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用