苹果 iOS/iPadOS 15 正式版即将到来，但部分功能暂不可用

IT之家 9 月 20 日消息 苹果 iOS 15 正式版将于 9 月 20 日到来，按照往常惯例推测是 北京时间 21 日凌晨一点前后，除此之外，iPadOS 15、watchOS 8、 tvOS 15 也将一同到来。

然而，并非所有功能都会在正式版发布时提供，包括 FaceTime 共享、专注模式、重新设计的 Safari 等等。据 wccftech 报道，这些功能尚未完全就绪，将在稍后版本的更新中提供。

以下为 iOS 15 正式版暂不可用的功能：

App 隐私报告： 此隐私功能将允许用户查看每个 App 在过去一周访问的传感器和数据的详细信息。

CarPlay 中的三维导航： iOS 15 中的地图现在包括 3D 互动地球仪、新的驾驶功能、策划的指南、一些城市的详细建筑等等。

SharePlay：新的 SharePlay 功能是 iOS 15 的主要新增功能之一，它将允许用户通过 FaceTime 与其他人共享歌曲、视频，甚至他们的 iPhone 屏幕。

通用控制： 即将推出的通用控制功能将允许 Mac 用户使用主机键盘和鼠标控制 iPad 甚至其他 Mac 电脑。

自定义电子邮件域名： 新的自定义电子邮件域功能将允许用户将其自定义域用于 iCloud 电子邮件地址。此外，该选项将与 iCloud 家庭共享一起使用。

身份证：iOS 15 正式版也不会在钱包 App 中提供对身份证的支持。

以上是 iOS 15 正式版发布时无法提供的功能。此外，这些功能的推出时间也不确定，有些功能可能会随 iOS 15.1 发布，而另一些功能可能会随 iOS 15.2 或更高版本发布。

IT之家此前报道，苹果官方也公布了与 iOS 15 和 iPadOS 15 兼容的设备，大家可以点此查看有没有自己的设备。