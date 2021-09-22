6499 元，OPPO Find X3 Pro 摄影师版首销：支持长曝光模式与 Log 视频

IT之家 9 月 22 日消息 OPPO Find X3 Pro 摄影师版今日全线开售，配备 16GB 内存与 512GB 机身存储，支持 IP68 级别防水防尘，16+512GB 版本 6499 元。

OPPO 方面还表示，所有购买 Find X3 Pro 摄影师版的用户，都可享受额外加赠的价值 1500 元大礼包。同时，还可享受最高 12 期分期免息。

OPPO Find X3 Pro 摄影师版借鉴复古相机的设计，在保留经典“环形山镜头模组”和“不可能的曲面”之外，采用了两种材质拼接工艺，金属质感的玻璃搭配黑荔枝纹皮革，致敬复古相机。

通过原相机色彩优化、城市印象滤镜等功能升级，OPPO Find X3 Pro 摄影师版呈现趋于完美的色彩直出效果，是一部专为摄影爱好者打造的摄影手机。同时，OPPO Find X3 Pro 摄影师版是首款搭载 ColorOS 12 的机型。

设计方面，OPPO Find X3 Pro 摄影师版后盖采用一半玻璃一半皮革的材质，灵感来自于旁轴相机，厚 9.1mm，重 196g。上半部分使用电镀银漆面与高粗高雾 AG 工艺打造，下半部分为粗荔纹素皮皮革。

配置方面，这款手机搭载高通骁龙 888 处理器，内置 4500mAh 电池，支持 65W SuperVOOC 闪充，以及 30W 无线闪充、无线反充。

屏幕方面，OPPO Find X3 Pro 摄影师版采用 6.7 英寸 AMOLED 柔性屏，拥有 3216×1440 分辨率，支持 120Hz 刷新率、240Hz 触控采样率以及 10bit 全链路色彩管理。屏幕全局激发亮度可达 800nit，局部峰值亮度最高 1300nit。

影像方面，这款手机配备双 5000 万像素主摄，采用了索尼 IMX766 传感器，拥有 1/1.56" 感光面积与 f/1.8 光圈，其中广角摄像头支持 OIS 光学防抖，超广角镜头不支持。此外，该机还拥有 1300 万像素长焦摄像头，支持 5 倍混合光学变焦，以及一颗 300 万像素显微摄像头，支持 60 倍放大。