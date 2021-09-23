特斯拉欲推动美国提高燃油经济性惩罚标准

9 月 23 日早间消息，据报道，特斯拉正在对美国政府以及美国一家上诉法院施加压力，该公司要求迅速采取行动，提高对未能达到燃油经济性要求的汽车制造商的民事处罚标准。

作为一家纯电动汽车的生产商，环保积分对于特斯拉来说并无用处，因此该公司可以将这些积分出售给其他汽车制造商，从而让后者达到美国政府规定的汽车排放要求。

特斯拉表示，由于前总统修改了规则，导致这些积分的价值降低了。美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 上周提交的一份文件显示，特斯拉于 8 月 30 日与该局官员进行了线上会晤。

NHTSA 在 8 月 18 日发布一份通知表示，该机构可能对以前的车型未达到燃油效率要求的汽车制造商处以更高的处罚，但在此之前将首先考虑公众意见。

之后多家汽车制造商都提出警告称，提高处罚力度可能会让他们每年至少损失 10 亿美元，这些成本既来自未能满足规则，又因为用于满足规则的信用额度价格上涨。

美国政府在今年 1 月份的最后几天推迟了 2016 年的一项法规的实施时间，该法规对未能达到企业平均燃料经济性（CAFE）要求的汽车制造商的处罚增加了一倍以上。

政府工作简报显示，特斯拉建议 NHTSA 立即撤销行动，并称它“在整合行业的投资和交易中产生了持续的不确定性”。特斯拉还认为“任何延误都将继续对信贷市场产生不利影响，直到问题得到解决”。

8 月 27 日，特斯拉又单独要求美国第二巡回上诉法院迅速恢复处罚力度。该法院在今年 4 月份拒绝了特斯拉提出的在 NHTSA 审查之前立即采取行动的请求。

特斯拉表示：“NHTSA 迟缓的规则制定速度带来了不确定性，这些不确定性因为可能出现的又一轮诉讼而变得更加复杂，且它还将持续数年时间。”

对此，包括通用、丰田福特和大众在内的多家大型车企的代表团体要求法院驳回特斯拉的请求。这个代表集团在一份法庭文件中称：“特斯拉可能会从它所积累的 CAFÉ 积分的价值中获得更多的确定性，但是这很难成为切断一个正在进行的行政程序的理由。”

如果立刻恢复这一标准，克莱斯勒母公司 Stellantis 可能将损失数亿美元，而特斯拉则可以提升排放积分的价格。Stellantis 在今年 8 月表示，与潜在的更高 CAFE 处罚有关的成本可能约为 5.21 亿欧元（6.09 亿美元）。2016 年和 2017 年，菲亚特-克莱斯勒因未能达到要求而支付了近 1.5 亿美元。