亚马逊因非法报复激进员工遭投诉：或在全美面临调查

北京时间 9 月 23 日早间消息，据报道，美国 NLRB 将于 9 月 28 日举行听证会，评估关于亚马逊非法报复 2 名最敢怒敢言的内部批评者的指控。

亚马逊 2020 年 4 月以“反复违反内部政策”为由，解雇了艾米丽・坎宁汉姆（Emily Cunningham）和麦伦・科斯特（Maren Costa），他们二人都是该公司总部的用户体验设计师。坎宁汉姆和科斯特表示，他们之所以被解雇，是因为持续批评该公司的气候政策和劳工政策。

NLRB 今年 4 月发现，坎宁汉姆和科斯特去年 10 月提交的劳工政策投诉有据可依。他们二人在提交给 NLRB 的投诉中表示，亚马逊“基于歧视性的执行竞业禁止和沟通政策”解雇他们，因而违反了美国劳工法。其中的“沟通政策”禁止员工在未获管理者许可的情况下披露亚马逊的业务。

他们表示，这些政策还对其他员工起到了震慑作用，导致他们不敢行使获得联邦劳工法保护的权利，与激进维权人士展开互动。

NLRB 西雅图地区办公室今年 5 月就坎宁汉姆和科斯塔案发出申诉。一名行政法官将于 9 月 28 日通过虚拟方式就此举行听证会。

NLRB 发言人确认了这一听证会，但拒绝发表进一步评论。坎宁汉姆拒绝对此置评。科斯塔也尚未作出回应。

亚马逊发言人并未对此置评。但该公司之前表示，他们不认同 NLRB 的决定。亚马逊虽然认为员工有对外发声的权利，但“这不能让其对我们的内部合法政策享有全面豁免权”。

亚马逊仍然可以在听证会举行之前或进行过程中，与坎宁汉姆和科斯塔达成和解。如果庭审继续推进，双方均可在华盛顿对法官的裁决提出上诉。

亚马逊面临越来越多的员工投诉，他们都指控该公司针对其对外发声的行为进行打击报复。之前有报道称，由于投诉量太大，NLRB 甚至考虑就此展开全国性调查。

新冠疫情促使越来越多的亚马逊仓库和配送中心员工呼吁改善工作条件，从而引发了一系列抗议。与此同时，也有越来越多的员工投诉到 NLRB，其中许多都指控亚马逊的劳工政策有失公平。

亚马逊最近与乔纳森・贝利（Jonathan Bailey）达成和解。贝利曾因为担心纽约皇后区的仓库发生新冠疫情而领导员工罢工，还指控该公司在其罢工后对其进行审问的行为违反了联邦劳工法。

亚马逊还与科特尼・鲍登（Courtney Bowden）达成和解，这位来自宾夕法尼亚州的仓库员工称，她在为兼职员工争取带薪病假时遭到不当停职处罚。

随着仓库和配送中心员工的维权活动愈演愈烈，科斯塔和坎宁汉姆罕见地成为了呼吁亚马逊做出改变的技术部门员工。

他们二人都曾是员工组织“亚马逊员工促进气候正义”（AECJ）的成员，该组织希望迫使这家电商巨头在气候影响方面采取更多积极措施。他们在 2019 年发表一封公开信，要求亚马逊创始人兼执行董事长杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）采取全面的气候政策，并且获得了 8700 多名员工的签字支持。当年晚些时候，又有 1500 名亚马逊员工罢工抗议亚马逊的气候立场。

他们还向亚马逊施压，希望该公司在发现有员工反对其政策时，能够改变以往的态度。

在亚马逊因为他们公开批评公司而威胁要将其解雇时，AECJ 组织数百名员工故意违反该公司的企业沟通政策。

在疫情期间，科斯塔和坎宁汉姆也对仓库员工的安全表达担忧。他们都分享了仓库员工的请愿书，呼吁采取更多保护措施，并捐出 500 美元来支持这项事业。