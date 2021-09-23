华为智慧屏全面升级至 HarmonyOS 2：新增超级终端，京东、优酷、纳米盒、WPS 四款鸿蒙定制 App...

IT之家 9 月 23 日消息 华为于 7 月 29 日正式推出了两款新款旗舰智慧屏：智慧屏 V75 Super 为华为首款 SuperMiniLED 智慧屏，同场还带来了一款华为迄今为止最大的智慧屏-华为智慧屏 V98。两款旗舰智慧屏均搭载了全新版本的 HarmonyOS 2，带来了多方畅连、超级终端、投屏分屏、智慧提醒等全新智慧功能。

IT之家获悉，华为表示，在 HarmonyOS 2 于 6 月 2 日发布之后，华为智慧屏（包括最早发布的华为智慧屏 V65 2019 款、华为智慧屏 V75 2019 款、华为智慧屏 V55i 和华为智慧屏 V65i），已全系列升级为 HarmonyOS 2，为广大存量用户带来智慧屏 K 歌、分布式游戏、畅连通话转移、远程看家等功能。

现在，官方宣布，华为智慧屏发布两周年，多款华为智慧屏再次迎来重磅升级，带来全新的 HarmonyOS 2 版本，智慧能力全面升级！

华为智慧屏 V 系列 2021 款，是今年 4 月 8 日发布的，主要升级软件功能为：多方畅连通话、超级终端、艾米滑雪 & 艾米乒乓球 & 躲避墙等全新的 AI 体感游戏、四款 HarmonyOS 定制应用（京东、优酷、纳米盒、WPS）。

华为智慧屏 S 系列，是 2020 年 12 月 21 日发布的产品，此次主要升级的软件功能为：超级终端、基于分布式投屏技术带来的分布式教育、办公、视频通话场景、四款 HarmonyOS 定制应用（京东、优酷、纳米盒、WPS）、畅连屏幕共享。

华为智慧屏 V 系列 2019 款 & Vi 系列 & X65，这一系列产品均为华为智慧屏的第一代产品。当然，此次升级的功能最多，如：多方畅连通话、小窗畅连通话、超级终端、AI 体感游戏（艾米滑雪、艾米乒乓球、躲避墙等）、三人 AI 健身、分布式运动、基于分布式投屏技术带来的分布式教育、办公、视频通话场景、分布式游戏、分布式看护/安防、投屏分屏、四款 HarmonyOS 定制应用（京东、优酷、纳米盒、WPS）。

华为称，HarmonyOS 是基于分布式技术，面向全场景时代的第三代操作系统，面向未来十年。同一系统，统一交互语言和体验；同一系统，统一串联不同设备场景：智慧办公、智能家居、影音娱乐、智慧出行、运动健康，提供一个围绕用户的全场景完整体验；同一系统，串联各设备的流畅性能，为消费者提供统一的极致体验。

新版本将于 9 月 26 日前陆续推送完毕，如果你的智慧屏还未检测到升级，请耐心等待~