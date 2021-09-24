美国加州立法：亚马逊工人能否摆脱算法

北京时间 9 月 24 日早间消息，据报道，近日，美国加州州长加尔文・纽森（Gavin Newsom）正式签署了一项新法律。根据这一法律，如果加州仓库工人因为休息或者用餐的原因达不到绩效考核指标，亚马逊等雇主也不能进行处罚。本月初，加州参议院已经通过了这一法案。

根据这一新法律，仓库工人未来将能够对亚马逊公司的不合理考核政策提出挑战，过去一些员工指出，考核体系故意经过设计，让员工们尽可能在工作时间内减少去卫生间或者休息的次数。

过去，亚马逊仓库实施严格的考核政策，引发了员工受伤，类似的事件促使加州起草了上述新法律。

据报道，加州新法律的条文中并未明确点名亚马逊，不过该州的共和党和民主党议员们都表示，这一法律生效之后，亚马逊这家美国电商巨头将受到很大影响。

在过去几年中，亚马逊多次被媒体爆出了劳工方面的负面新闻，尤其是苛刻的考核体系，比如有报道称，为了完成仓库订单发货任务、保住自己的工作岗位，一些仓库工人甚至不得不在一个瓶子中紧急小便。

加州这项新法律也将促使亚马逊等公司在内部考核政策和算法上更加透明，该公司必须向员工以及政府监管机构公布所有的数量指标。

对于这一新法律，亚马逊方面尚未对媒体发表评论。

这项新法律的支持者表示，对于某些雇主利用算法模式对员工们进行密切监控，加州这一次的立法可以说取得了重要突破。

本月初，加州民主党女议员罗瑞娜・冈萨雷斯（Lorena Gonzalez）在推特网站表示，一些公司利用基于算法的指标系统来考核员工，把员工的身体逼到了崩溃边缘，加州的新法律将第一次针对这种对员工不安全的制度建立透明性，从而保护工人们的权益。

不过加州的一些企业组织则表示反对这一新法律，认为这将会鼓励工人们发起更多劳工诉讼，这些诉讼对于企业来说耗时良久、成本巨大。他们认为这部新法律将会给加州的企业和行业带来伤害。