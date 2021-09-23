微软官方解读：全新 Surface 系列产品为 Win11 而打造

IT之家 9 月 23 日消息 昨日晚间，微软召开 2021 秋季发布会，推出了全新 Surface Laptop Studio 与 Surface Go 3、重新设计的 Surface Pro 8、升级版的 Surface Pro X 等新品。

微软公司设备副总裁 Pete Kyriacou 表示：“在 Windows 11 即将推出之际，我们公布了 Surface 家族有史以来最大的一次更新。凭借 PixelSense 触控显示屏、新的触控笔技术、优质麦克风和摄像头、功能强大的芯片和多功能的外形设计，全新 Surface 设备旨在将 Windows 的创新提升到一个新的水平。”

以下为微软官方对新产品的解读内容：

Surface Laptop Studio

Surface Laptop Studio 与 Windows 11 协同设计，是迄今为止我们打造的最强大的 Surface。它是 Surface 在铰链、显示器以及芯片等方面多年创新的结晶，并将 Surface 的精华汇聚在一个性能强劲的设备里。

Surface Laptop Studio 是开发人员、创意专业人士、轻度玩家和设计师的理想选择，它集台式机的强劲性能、笔记本电脑的便携性和创意工作室于一体，也可以在工作的闲暇之余享受游戏带来的放松体验。

Surface Laptop Studio 采用一款全新的超耐用的动态编织铰链，使其能在不同模式间无缝切换。

在笔记本电脑模式下，您可以使用全尺寸键盘和精确触觉触控板，享受一流的打字体验。

在娱乐模式下，14.4 英寸 PixelSense 触控屏打开至适合游戏、直播、屏幕拓展或可以向客户展示的完美角度。键盘覆盖后，您可以沉浸在显示屏中，并通过使用 Surface 超薄触控笔 2、触控屏和触控板进行交互。

在工作室模式下，您可以使创意画布模式，不间断地写作、素描和进行其他创造性的活动。

此外，Surface 超薄触控笔 2 巧妙地储存在键盘前方的笔槽内，通过磁力吸附并充电，当灵感来临时，您可以轻松取用。当使用这款多功能笔记本电脑时，人们可以尽情释放他们的想象力。Surface Laptop Studio 是一款用于开发应用程序、渲染视频和直播超高速游戏的设备。搭载第 11 代英特尔 酷睿 H35 处理器和 NVIDIA GeForce RTX 笔记本电脑显卡，Surface Laptop Studio 助您轻松完成各项工作。

Surface Pro 8

此次更新标志了经典的二合一 Surface Pro 产品系列自 Surface Pro 3 推出以来，最重要的一次飞跃。Surface Pro 8 搭载第 11 代英特尔 酷睿处理器，配备两个雷电 4 接口，由英特尔 Evo 平台认证，处理速度是 Surface Pro 7 的两倍。这些性能的升级、Windows 11 的搭载和长达 16 小时的电池续航使 Surface Pro 8 成为市场上功能强大的二合一产品。

Surface Pro 8 采用 13 英寸颜色鲜明的窄边框 PixelSense 触控显示屏。杜比视界和自适应色彩技术让您可以享受双眼舒适且真实于生活的视觉体验。这是 Surface Pro 系列打造出的技术最先进的显示屏。Surface Pro 8 是理想的混合型设备，满足人们移动办公中的便携平板及在家远程工作时的设备需求。其卓越的内置 500 万像素前置摄像头和 1000 万像素的 4K 后置自动对焦摄像头，搭载杜比全景声音效和矩阵式远场双麦克风，让您的容貌和声音呈现出更佳状态。

全新 Surface Pro 特制版专业键盘盖为全新 Surface 超薄触控笔 2 的提供了收纳和充电功能，为随时随地激发的灵感做足准备。配合最高可达 120Hz 刷新率的屏幕来使用，您将体验到 Surface 前所未有的流畅书写效果。

Surface 超薄触控笔 2

为用户提供简洁愉悦的笔触体验，是我们让技术遁于无形的方式之一。这种让触控笔直观地跃然屏上的能力可以使您全身心地投入到生产和创作当中，并能为您提供更加多样化的功能。今天，我们很高兴能够更进一步，提供比以往更加流畅自然的墨迹和笔触体验。

Surface 超薄触控笔 2 具有零压感和超低延迟的特点，能够为您提供更优秀的操控体验和精准度。经过重新设计的锋锐笔尖能够提供更精细的书写、素描阴影和墨迹体验。当把 Surface 超薄触控笔 2 磁吸到 Surface Laptop Studio 上，或者存放于 Surface Pro 特制版专业键盘盖中时，它将自动充电，以备您随时取用。

Surface 超薄触控笔 2 能够借助于 Windows 11 的全新功能，以及 Surface Pro 8 和 Surface Laptop Studio 内置的定制 Microsoft G6 处理器，提供触觉信号，营造出笔在纸张上书写的感觉。Surface 超薄触控笔 2 中内置触觉引擎，能够在书写和绘图时激活启动，给您带来一种自然的触感。这种互动体验很是微妙，但却带来了大为不同的体验。当您在 Microsoft 365 应用程序使用圈选等自然手势，或是使用 Adobe Fresco 中的工具时，触觉信号也可以做出反馈。

Surface Pro X

一年前，我们发布了轻薄且支持 LTE 连接功能的 Surface Pro X，其搭载基于 ARM 的 Microsoft SQ 2 处理器。Surface Pro X 融合了 Surface Pro 的多功能性、更佳的功耗及连接性。现在，借助内置的 Windows 11 和 64 位应用仿真，更多的应用程序变得触手可及。Microsoft Teams 和 Office 等应用程序针对 ARM 进行了优化，Adobe、Photoshop 和 Lightroom 等其他应用程序亦如此。我们还提供全新的 Wi-Fi 版本，这意味着客户能够以实惠的入门价格享受轻薄、时尚的设计和长效电池续航，我们还将为更多客户提供多功能性和可选性。

Surface Go 3

Surface Go 3 是 Surface 迄今最为便携的二合一笔记本电脑，是您的日常工作、学习和娱乐的理想之选。呈现 Windows 11 更为出色的一面，Surface Go 3 最高搭载英特尔酷睿 i3 处理器，速度提高 60%。该产品提供可选的 LTE 增强版、长效电池续航、内置 Microsoft 安全防护，兼具从平板电脑到笔记本电脑的多功能性，针对触控笔和触控屏进行了优化。

Surface Go 3 轻至 544 克，配备 1080p 摄像头、一流的矩阵式远场双麦克风、杜比音效 和 10.5 英寸触控屏幕，这是随时随地进行连接、协作和娱乐的优选设备。

Surface 产品旨在提供客户所信赖的微软体验。每款设备都提供令人难以置信的打字体验、优质材料、优秀的前后置的摄像头以及适合浏览文档的 3:2 屏幕比例。这些新设备和配件确保用户可以充分发挥 Microsoft 365、Teams、Edge 浏览器、Game Pass 等应用的强大功能。借助 Windows 11，这些全新的 Surface 设备通过精心设计将充分发挥软硬件的优势和功能。

改进我们的产品制造方法

微软已经做出了对可持续性和适应性发展的长期承诺。我们依在不断探索，致力于到 2030 年实现碳负排放、零废弃和高效用水的目标。为了实现这一目标，我们不断从可持续发展的角度审视产品和制造过程中的每一个环节。

此外，全球有超过 10 亿名残障人士，我们始终坚信技术应当适应人的需求，因此我们希望能够让这些经常被忽视的人同样可以获益于高级计算。现在，通过包容、关怀和创新，微软正在进一步扩展我们的产品制造方法，以进一步推动这些事业。这些产品只是其中的一部分，这仅仅是个开始。

微软海洋环保鼠标

在迈向更好地可持续发展的征程上，每一步都至关重要。通过与 SABIC 的特殊合作，我们创造了一种由 20% 的可回收海洋塑料制成的高品质树脂，这些塑料都是从海洋和水道中回收或冲上岸的。由这种树脂制成的海洋环保鼠标是一种兼顾环保与舒适的配件，它能够一步步地减少垃圾，同时把强大的配件放在您的指尖。微软海洋环保鼠标将稍晚在中国市场推出。

Surface 自适应套件

Surface 自适应套件由微软包容性技术实验室打造的，是一款与残障人士合作设计的产品。该套件旨在使设备更易于访问，且不会影响其形式或功能。键帽标签、凸点标签、端口指示器和设备开启器使任何人查找、打开和使用设备都比以往任何时候更加容易。

IT之家了解到，上述产品将陆续在中国市场推出，用户目前可以访问微软官网了解更多信息并找到适合的 Surface 产品。

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