约 9705 元，微软 Surface Duo 2 安卓手机正式发布：搭载骁龙 888 5G 芯片，双 5.8 英寸 90Hz OLED 显示屏，后置三摄像头

IT之家 9 月 23 日消息 微软正式发布了新的 Surface Duo 2，这是微软安卓双屏折叠手机的第二次尝试。Surface Duo 2 保留了第一代机型令人震惊的设计。这一次，微软为其配备了主流的摄像头，支持 5G 网络，使用更新的骁龙 888 处理器，并加入了更大的屏幕。微软表示，Surface Duo 2 将于 10 月 5 日开始发售，售价 1499.99 美元（约 9704.94 元人民币）。

Surface Duo 2 有与第一代相同的白色和新的黑色可供选择，有两个 5.8 英寸、1344 x 1892 的 OLED 显示屏，通过一个铰链连接，可以像书本一样打开，也可以像帐篷一样撑起。这与三星的折叠屏手机明显不同，后者有一个大屏幕，可以折叠成两半。两个 Surface Duo 2 显示屏的对角线尺寸为 8.3 英寸，它们都具有更快的 90Hz 刷新率。屏幕上有轻微的曲线，可以在 Surface Duo 2 关闭时查看，显示时间和错过的通知。覆盖屏幕的是康宁玻璃。

IT之家获悉，Surface Duo 2 设备另一项重要特性是高通骁龙 888 处理器--比第一版的骁龙 855 芯片有显著升级。它还支持 5G 连接，是对 Surface Duo 中的 4G 网络的又一次升级。微软称这是市场上最薄的 5G 设备。其他硬件升级包括 NFC 和 Qi 无线充电，这两样东西在 Surface Duo 中被令人讨厌地省略了。微软没有具体说明电池有多大，但它声称具备通常的“全天的电池续航”。

最初的 Surface Duo 在右屏幕上方安装了一个单摄像头，坦率地说，这很糟糕，是硬件最薄弱的地方之一。这一次，微软在 Surface Duo 2 的外部安装了主流的三摄像头系统，采用了标准的广角、超广角和长焦摄像头系统。这三个摄像头都有 1200 万像素，广角和长焦镜头还具有光学图像稳定功能。

与之前的 Surface Duo 一样，Surface Duo 2 支持用微软 Surface Pen 系列进行手写笔输入。你可以用磁铁将新的 Surface Slim Pen 2 贴在 Surface Duo 2 的外部，使其在旅途中随身携带。

当然，Surface Duo 系列产品的主要优势是生产力，因为它基本上是由一个铰链连接的两个标准智能手机屏幕。这一点今年没有改变，微软表示，它已经提出了更多的优化方案，以便在两个屏幕之间共享信息，并在两个屏幕之间展示一款单一的应用程序。该公司表示，包括《Asphalt Legends 9》、《Modern Combat 5》和《Dungeon Hunter 5》在内的 150 款游戏已经过优化，可以将一个屏幕作为控制器，同时在另一个屏幕上查看游戏本身。

但这些承诺也是针对第一款 Surface Duo 的，而软件支持是它真正令人崩溃的地方。微软的演示看起来令人印象深刻，但在 Surface Duo 一代上也是如此，所以需要更多的验证测试。

Surface Duo 2 在推出时运行安卓 11 系统，尽管 Surface Duo 一代仍在使用安卓 10 系统，而且微软没有说明它何时可能更新到安卓 11 系统。

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