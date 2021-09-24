中国空军公布珠海航展参展阵容：歼-16D 电子战飞机、无侦-7 首次展示

IT之家 9 月 24 日消息 今日中国空军公布了参加 2021 珠海航展（第十三届中国国际航空航天博览会）的装备阵容。首先歼-20、运-20 将一如既往参展，空警-500、轰-6K 会静态展示。此外，歼-16D、无侦-7 将首次展示。

除了这些飞机，空军“八一”和“红鹰”两支飞行表演队也会进行表演。

官方介绍称，无侦-7 无人机是我国自行研制生产的高空无人侦察机，主要执行边境侦查、领海巡逻等任务。这架无人机正前方具有多个开孔，预计为摄像头等传感器。无人机采用后掠翼设计，顶部进气，侧方有两个突出的空速管。

歼-16D 飞机以歼-16 标准版为平台打造，是一款自主研制的新型电子战飞机，具有“侦、攻、防”于一体的综合作战能力。

歼-16D 飞机目前已投入实战化训练，能够进一步提高空军电子进攻能力，支撑空军作战范围拓展和空军战略转型。

此外，在本届航展上，教-10 飞机也将进行飞行展示。这种飞机是我国自主研制的新一代高级教练机，2019 年在国庆阅兵中首次亮相。它对于提升飞行员技战术能力，缩小航校与部队的代差等，都具有重大的意义。

IT之家了解到，2021 年中国国际航空航天博览会将于 9 月 28 日正式召开。目前，中国空军的参展装备已陆续抵达广东珠海。

▲ 歼-20

▲ 轰-6K