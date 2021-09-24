大疆 Mavic 3 Pro 无人机爆料：续航预计 46 分钟，双摄像头

IT之家 9 月 24 日消息 此前有消息称大疆会推出 DJI Mavic 3 无人机，其最大的特点是搭载双摄像头，采用了哈苏的技术。根据外媒 DroneDJ 消息，大疆还会推出一款 Mavic 3 Pro 无人机，其续航时间有望达到 46 分钟。

爆料者称，大疆 Mavic 3 系列无人机将包含标准版以及“Cine”型号（Mavic 3 Pro），后者将具有后内置 SSD 用于存储数据，同时提供高速接口便于导出媒体资源。大疆 Mavic 3 系列将支持 5.2K 分辨率视频拍摄，以及 2000 万像素静态照片的拍摄。从爆料者提供的草图可以看出，这款无人机的前方避障传感器并不是水平向前，而是呈一定的夹角，这样有利于扩大视野。

影像方面，这两款无人机会配备双摄像头，搭载于云台上。广角主摄像头采用 4/3 大底传感器，2000 万像素；长焦镜头采用了 1/2 英寸传感器，1200 万像素。无人机将支持 2.4GHz、5GHz 双频通讯，搭载采用 18650 电芯的锂电池，电压 7.2V、容量 5000mAh。

IT之家了解到，爆料者还表示大疆 Mavic 3 Pro 无人机的重量将达到 920g，最大飞行速度 25km/h。Mavic 3 标准版和 Pro 版无人机的遥控器也会有很大的不同，后者体积更大，电池容量也更大。