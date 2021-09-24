被动电子原件缺货严重，马来/印尼电容产量减少 30%~60%

IT之家 9 月 24 日消息 目前全球缺芯状况依旧严重，不仅 PC 产品受到影响，多家汽车厂商同样由于缺芯而不得不减少产能。根据 DigiTimes 消息，目前电容、电阻、电感等被动元件市场同样面临着短缺的问题。

目前马来西亚和印度尼西亚由于新冠疫情严重，多次封锁，导致众多芯片厂商、电容厂商的生产、运输无法正常进行。三家主要的电容厂商 Chemi-Con、Nichicon（尼吉康）、Rubycon（红宝石）占据了大约 50% 的全球市场，这三家在马来西亚的工厂 7 月-8 月的大部分时间都处于关闭状态。因此，预计目前的电容出货量会减少 30%-60%，大大影响全球供应链。

与此同时，从电脑到电力、能源等设备，今年都有着强劲的市场需求。尽管一些中国制造商能够接下一部分电容产能，但是消息人士表示，以往这类被动元件的交货时间为 4-6 周，目前已经延长至 3-6 个月，材料不足也使得一些电子产品的产能收到限制。DigiTimes 报道称，今年上半年，中国台湾地区几家制造商的收入同比增长了 20% 以上。

IT之家了解到，今年起三星、台积电等厂商都在加紧建设新的芯片工厂，预计缺芯状况将在 2022 年得到明显改善。被动元件市场方面，如果东南亚国家的疫情得到缓解，那么产能将会很快恢复。DigiTimes 表示，根据目前已掌握的信息，无法预测长期的供应状况。