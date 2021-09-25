苹果澄清：所有第三方 App 很快可充分利用 120Hz ProMotion 刷新率

IT之家 9 月 25 日消息 据 MacRumors 报道，针对开发者发现其应用目前无法将 120Hz ProMotion 刷新率用于所有动画的问题，苹果公司现已做出澄清。

苹果表示，所有第三方应用程序都可以充分利用 120Hz ProMotion 刷新率，但开发者需要在应用的 Plist 中添加一个条目。所需的 plist 条目文档将很快提供给开发人员。

苹果要求采取这一措施，仅向将从该技术中受益的应用提供更高的刷新率，这将优化 iPhone 13 Pro 和 Pro Max 的电池续航。

还有一个 Bug 影响了使用 Core Animation 构建的动画，苹果表示会在即将发布的固件中修复该问题。

与开发者发现一样，第三方应用的标准 UI 动画会自动与 ProMotion 显示技术配合使用，这适用于所有应用。能够从更快的帧率中受益的应用将能够添加该支持。

目前，由于相关支持仅限于标准动画，滚动和关闭弹窗等交互之间可能存在明显差异。随着开发人员在未来全面支持 ProMotion 功能，这一问题将得到解决。

IT之家了解到，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 采用支持 ProMotion 自适应刷新率技术的超视网膜 XDR 显示屏，支持从 10 Hz 到 120 Hz 的自适应刷新率区间，能够在用户需要时提供高帧率，并在没有必要的时候节约电量，延长电池续航时间。