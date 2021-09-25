苹果 iPhone 13 Pro/Max 如何使用微距模式摄影

IT之家 9 月 25 日消息 苹果 iPhone 13 系列在昨日正式开售，其中，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 机型支持微距模式，这是苹果首次为 iPhone 用户带来微距摄影体验。

据介绍，用户启用微距模式后，可以拍摄距离 iPhone 相机镜头 2 厘米的物体的照片或视频，这意味着用户可以近距离拍摄花朵、纹理、昆虫等非常微小的东西，并且对焦准确，细节丰富，不会产生模糊不清的情况。

以下是如何在 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 上使用微距模式功能。

在手机上启动相机应用程序。

在取景器中对准你的特写对象，让相机切换到广角镜头。靠近一点，被摄体离镜头的距离可以近到 2 厘米（如果有必要，可以使用变焦）。

稳住手机。一旦镜头对准了被摄对象，点一下快门就可以拍摄或开始捕捉视频。如果你在拍摄视频，再次点击快门按钮完成。

当用户尝试使用微距模式时，一旦 iPhone 13 Pro/Max 检测到距离镜头 14 厘米以内的物体，就会自动切换到新模式，这可能导致取景器在广角镜头和超广角之间切换时出现抖动。

截至目前，在拍摄微距照片时，没有办法防止该问题的出现。

不过，在拍摄微距视频时，可以通过启用设置-> 相机-> 录制视频下的锁定相机选项来解决该问题。

IT之家了解到，苹果公司表示，在后续的更新中，将允许用户在近距离拍摄微距摄影时可专门关闭自动相机切换。