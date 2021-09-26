谷歌发布 Google TV 安卓版 App，可取代遥控器操控智能电视

IT之家 9 月 26 日消息 根据外媒 TheVerge 消息，谷歌于 9 月 23 日发布了 Google TV 安卓版 App。这款应用可以将用户的手机变为智能电视的遥控器，方便在电视上进行滑动、点按以及复杂的输入操作。

这项功能早在 2021 年 5 月举办的 Google I/O 大会期间便官宣，目前正式实现。截至目前，谷歌仅为安卓平台提供这款遥控 App，目前尚未公布是否有 iOS 版本。

尽管目前智能电视大都配备蓝牙或红外遥控器，但是用户在操控 Android TV 电视系统时，依旧存在很大的不便。简单的滑动、选择操作可以通过遥控器实现，可一旦用户需要输入账号名称、密码等信息，使用遥控器就变得非常麻烦，效率远不如手机操作。

目前 Android TV 以及其它智能电视系统的功能越来越强，有的还内置完善的网页浏览器，谷歌 Google TV App 能够大大提高用户的操控效率，虚拟触摸板可进行滑动操作，遇到文字输入框时，可以直接使用手机键盘打字。

IT之家了解到，谷歌表示这款软件除了支持 Google TV 设备、Chromecast 电视棒，还会支持其它搭载 Android TV 系统的设备。这个软件即将在美国以外的 14 个国家推出。