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英特尔酷睿 i9-12900K CPU-Z 测试曝光：单核超越 AMD R9 5950X

2021/9/27 9:21:40 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 9 月 27 日消息 英特尔酷睿 i9-12900K 此前曝光了 Cinebench R23 的跑分数据，多核成绩达到了 30549 分，超越 AMD R9 5950X。

近日，B站网友 @老弟一号 曝光了一张 i9-12900K 的 CPU-Z 测试图，在单核测试中击败了 AMD R9 5950X。

从下图可以看到，i9-12900K 单核测试得分 825，与现有旗舰产品 i9-11900K 相比，单核性能提升 21%；与 AMD R9 5950X 相比，单核性能高 27%。

Intel Core i9-12900K Flagship Shown Crushing The AMD Ryzen 9 5950X In CPU-Z Single-Thread Benchmark

IT之家了解到，此前的爆料信息显示，英特尔酷睿 i9-12900K 处理器拥有 8 颗大核 + 8 颗小核（16 核 24 线程），单核睿频可达 5.3GHz，大核全核睿频 5.0GHz。这名爆料者公布的 CPU-Z 软件截图也显示，处理器采用 10nm 制程，TDP 125W，L3 缓存总共为 30MB。指令集方面，这款处理器拥有 AVX、AVX2 等，但是没有 AVX-512 指令集。

根据英特尔官方的说法，Alder Lake 的 IPC 相比上一代提高 19%，桌面版将于今年 10 月至年末正式发布。

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关键词：i912900KAlder Lake

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