激光无线通信新进展：谷歌 Alphabet 成功通过空中光束实现跨河连通两个国家，可达 20Gbps+

IT之家 9 月 27 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，谷歌母公司 Alphabet 近日成功通过空中光束将宽带互联网送过世界上最深的河流刚果河，在布拉柴维尔（刚果共和国）和金沙萨（刚果民主共和国）两座城市之间传输数据，传输速度达 20Gbps+。

据悉，此次连接在 20 天内以 99.9% 的可靠性提供了近 700 TB 的数据。这一数据量哪怕放在世界其他地方也不是太寒酸。

IT之家了解到，这一工程属于谷歌母公司 Alphabet 公司 旗下的 X 部门的“塔拉项目”（Project Taara），目的是弥合布拉柴维尔和金沙萨两座城市之间“艰难的连接差距”。

一年多前，Alphabet 为 Project Loon 项目在肯尼亚发射了 35 个装有太阳能电子设备的巨型气球，向该国中西部地区提供 4G 信号，以此形成一个网状网络为偏远地区的人们提供互联网服务。

不过在今年 1 月，Alphabet 还是停掉了 Project Loon 项目，通过平流层氦气球来分发无线互联网的探索也就此落下帷幕。之后，脱胎于 Project Loon 的 Project Taara 取得新进展，而且表明他们保留了 Project Loon“自由空间光通信（FSOC）”链路方案。

为了在 Loon 气球之间发送数据，工程师使用了光通信。Taara 的工程总监在将其称之为无线光通信 (WOC)。从一个站点发出的激光将一束不可见的光束传输到另一个站点的数据接收器。当两个站点成功建立握手链接时，可藉此创建一个高带宽的互联网连接。

这是一次超复杂的“握手”，为了让我们了解激光所需的精度以及实现该精度的难度，“想象一下，一根筷子粗的光束必须足够准确，必须准确命中 10 公里外的 5 厘米大小的目标。”

他补充说，他的团队花了数年时间改进该技术的大气感应、镜面控制和运动检测功能。Taara 的终端现在可以自动适应环境的变化，以保持精确的连接。

Taara 项目旨在弥合刚果共和国布拉柴维尔和刚果民主共和国金沙萨之间的连通性差距（相距仅 4.8 公里），但它们之间是刚果河 —— 它是世界上最深的河流以及中西部最长的河流，也是世界第二大河流（流速），同时也是唯一一个两次穿越赤道的河流，条件相当艰难，因此，金沙萨（位于河流南岸）的互联网连接非常昂贵。

无论是面对雾霾、小雨、飞鸟、还是其它障碍物，Taara 设备都能够动态调整其激光功率，以改进无线光通信的指向与追踪能力。