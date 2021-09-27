小冰推出全球首次 AI 与人类乐队的音乐实验，《潜入虚拟世界》专辑歌曲陆续上架

IT之家 9 月 27 日消息 9 月 27 日，小冰团队与做梦唱片共同开展的，全球首次人工智能与人类乐队跨界共创的音乐实验 —— 做梦计划第一季“潜入虚拟世界”，在北京发布首批音乐作品。

据介绍，在这场沉浸式音乐创作实验中，小冰框架内的 10 位人工智能音乐人，为 11 支人类乐队提供了人工智能词曲创作动机辅助，并承担起部分演唱以及封面视觉设计的全套工作。《潜入虚拟世界》专辑作品即日起陆续在各大音乐平台上架。

本次音乐实验由新兴独立音乐厂牌做梦唱片联合小冰团队共同开启，香料乐队、旁白、雨锟等 11 支来自世界各地的人类乐队，与小冰、何畅等小冰框架内的 10 位人工智能音乐人，共同进行了为期半年的词曲创作、歌曲演绎、视觉创作等多维交流，11 支风格各异的音乐实验单曲作品诞生。

AI 音乐人与人类乐队一一配对，在乐队给出的创作文字、视觉参考的激发下，进行了持续丰富的词曲创作，启发乐队灵感；乐队将其中部分词曲丰富成为完整的单曲作品，并邀请 AI 共同演唱。乐队需要更多灵感加成时，AI 则根据音乐内容再度创作，为乐队提供更多创作动机。

此外，小冰还发挥视觉创作能力，在单曲的灵感激发下，创作了多幅独一无二的画作，作品已用于单曲封面制作。

IT之家获悉，即日起，《潜入虚拟世界》音乐合辑将分为三个音乐篇章在各大音乐平台陆续释出。首批发布歌曲以“赛博亲昵的引力算浪漫吗？”为主题概念，收录香料乐队《做梦，抚摸，重复，疼痛》、雨锟乐队《圜》、地球阁下乐队《图先生踏青记》三首由小冰框架内的 AI 音乐人和人类乐队共同创作演唱的歌曲，以音乐讨论人工智能的诗性创作与人类对浪漫的内在感受。后续两个音乐篇章“人类眼睛里是幻象沼泽吗？”“从虚拟中睡醒就是未来吗？”，将分别以冷静和融合的态度探讨人类和 AI 的合作关系，也将于 10 月陆续释出。

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