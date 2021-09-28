发力 Mini LED，京东方晶芯科技 P0.9 玻璃基首个重点项目完成交付

IT之家 9 月 28 日消息 昨日，京东方晶芯科技宣布 P0.9 玻璃基首个重点项目完成交付。

IT之家了解到，京东方晶芯科技有限公司是京东方科技集团股份有限公司旗下全资子公司，设计、生产和提供 Mini/Micro LED 显示和解决方案。

晶芯科技此前表示，最新推出的 P0.9 玻璃基 Mini LED 显示产品是基于玻璃基显示工艺和微米级封装工艺，采用主动式驱动方式，可实现超高亮度、百万级超高对比度和 115% DCI-P3 色域，具有无屏闪、低功耗等优势，还可实现纯黑无缝拼接。