【IT之家评测室】荣耀 MagicBook 16 Pro 体验：轻薄性能全都要，多屏协同再升级

在今年的荣耀全场景新品发布会上，荣耀带来了荣耀 MagicBook 的新产品 —— 荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版。这款笔记本产品定位大屏轻薄本，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版融合了轻薄本高颜值轻薄的特性，同时也拥有游戏本强大的性能表现和图形处理能力，配合荣耀手机的智慧能力，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版有效的打通了个人笔记本电脑产品与荣耀手机之间的数据壁垒，目前除了荣耀手机，荣耀平板、荣耀智慧屏等设备都可以与荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版协同配合，实现更好的扩展能力。

全新的荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版采用全金属机身设计，外观时尚大气，适合职场年轻群体以及有着专业需求的设计人员，荣耀多屏协同的智慧能力以及强大的性能表现，带来了多端一致性的流畅体验。

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版全系采用 AMD 锐龙 5000H 系列处理器，显卡配备上包括 NVIDIA GeForce GTX 1650 笔记本电脑 GPU 和 GeForce RTX 3050 笔记本电脑 GPU 两个版本。同时配备一块 16.1 英寸的 IPS 电竞理想屏，刷新率达到 144Hz。

市面上，与荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版相近的大屏轻薄本还有不少人熟知的联想小新 Pro 16，接下来，我们来看一下这两款相似度很高的产品，在具体场景下表现如何。

测试使用的荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版与联想小新 Pro 16 相关硬件参数如下：

外观

全新的荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版采用了一块 16.1 英寸的电竞理想屏，刷新率达到 144Hz，分辨率为 1920x1080。硬朗简约的商务外观，总让人们觉得它是一款主要面向办公场景的轻薄本产品，但同时最高锐龙 7 5800H+GeForce RTX 3050 的核心配置，也让荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版成为不折不扣的“西装暴徒”，无论是日常的办公场景，还是闲暇时间的游戏娱乐，或是视频图片的创意设计，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版都可以轻松应对。在配色上，荣耀提供了冰河银和星空灰两种配色，在不失时尚感的同时，也为用户带来了良好的体验。

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版这块电竞理想屏色域范围覆盖 100% 的 sRGB，对比度达到 1000:1，最大峰值亮度达到 300 尼特。在色彩还原表现上还是非常出色的，配合 144Hz 高刷新率和低于 11 毫秒的游戏灰阶响应，可以给玩家带来更好的影像体验。

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版采用的这块 16.1 英寸屏幕拥有专业的护眼模式，并获得德国莱茵地蓝光认证和国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心认证。

在开启护眼模式后，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版可以有效的减少蓝光辐射，保护视力，预防视疲劳，提高眼部舒适度。用户可以通过调节色温快速完成护眼模式的设置，以此达到适合自己的显示效果。

对比联想小新 Pro 16，这款设备采用了一块 16.0 英寸的 IPS 雾面屏，分辨率为 2560x1600，刷新率为 120Hz。在观感上，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版采用窄边框设计，因此实际的屏幕占比更大，同时荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版也有着更加轻薄的机身，相比于联想小新 Pro 16 接近 2 公斤的重量厚，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版重 1.87 公斤，整体观感上也比联想小新 Pro 16 轻薄不少。

电源按键位置，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版将指纹识别与电源键结合，通过 BIOS 深度优化，对开机登陆速度进行快速提升，用户的指纹数据提前缓存，只需按下电源键启动就可快速进行身份认证识别，无需等待指纹输入界面，做到即开即用。

音频效果上，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版搭载了 2W 阵列式扬声器，扬声器分列键盘区的两侧，支持 Nahimic 游戏级音效，可虚拟多声道使音频流以 5.1 声道或 7.1 声道输出，Nahimic 音效还提供音乐、电影、通讯、游戏等多场景的音效设置，还有支持自动适配场景音效的智慧模式。

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版配备了全尺寸背光键盘，键盘采用孤岛式设计，键程适中，有着不错的操作性。

另外，大面积的触控板也支持防误触设计，带来更加精准的操控表现。居中的触控板设计，也更加符合日常的使用习惯。

相比之下，联想小新 Pro 16 的键盘附带有小键盘，小键盘方便快速数字输入，不过小键盘区的加入也意味着整体按键面积会小一些，触控板同样有着很大的触控面积。网络配置上，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版延续了 2x2 MIMO 双天线设计，并搭载 Wi-Fi 6 网卡，支持 2.4Gbps 和 5Gbps 双频 Wi-Fi。

锐龙 7 5800H 与 GeForce RTX 3050 整体的耗电需求是比一般的轻薄本产品大，因此荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版配备了 1 个 135W 的 USB-C 电源适配器，通过 USB-C 接口就可以完成充电，但联想小新 Pro 16 并没有采用这样的方案，而是继续沿用联想设备经典的方口电源适配器，和其他品牌设备并不通用。这里荣耀所配备的这个 135W 的 USB-C 适配器更具备通用性，它支持荣耀手机、荣耀平板以及其他采用 USB-C 供电的荣耀 MagicBook 产品和其他品牌的笔记本电脑产品。对于经常出差的用户来讲，这个 USB-C 适配器非常适合出差时候使用，统一接口的设备也让出差的时候能少拿一个充电器就少拿一个。电池配置上，荣耀 MagicBook 16 Pro 搭载一块 56Wh 的电池，容量足够日常使用。

其他接口方面，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版配备有 2 个 USB-A 3.2 Gen1 接口和 2 个 USB-C 3.2 Gen1 接口，还有 1 个 HDMI 2.0 接口以及 1 个 3.5 毫米耳麦接口，这些接口既有着 USB-C 的规范，也可以更好的兼容此前的接口类型，方便用户快速完成数据传输，影像输出等操作。

接下来，我们通过具体的场景测试来看一下荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版的表现如何。

性能

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版在性能表现上区别于其他的轻薄本产品，它既有轻薄本纤薄的外观，也有堪比游戏本强悍的性能。

处理器方面，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版搭载 AMD 锐龙 7 5800H 移动处理器，这一处理器基于 AMD Zen3 架构打造，采用 8 核心 16 线程设计，基础频率为 3.2GHz，最大加速频率为 4.4GHz，拥有 16MB 三级缓存，热设计功耗为 45W。

显卡上，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版采用基于 NVIDIA 最新 Ampere 架构的 GeForce RTX 3050 笔记本电脑 GPU，基础频率为 712MHz，加速频率为 1075MHz，配备 4GB GDDR6 显存。支持光线追踪、NVIDIA DLSS 功能，这一显卡主要面向轻薄游戏本和高性能轻薄本产品。内存和存储上，荣耀 MagicBook 16 Pro 采用了 16GB DDR4-3200 双通道内存，同时配备 512GB PCIe SSD。

首先，我们通过鲁大师自带的跑分工具，对荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版和联想小新 Pro 16 的整体硬件情况有所了解。其中鲁大师测试项目包含综合测试、AI 测试和光追测试。

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版鲁大师综合性能得分为 953632 分，处理器 AI 跑分 47010 分，显卡 AI 跑分 483951 分，光追跑分 24989 分。

联想小新 Pro 16 鲁大师综合性能得分为 890589 分，处理器 AI 跑分 44324 分，显卡 AI 跑分 390782 分，光追得分 23581 分。

通过鲁大师初步跑分表现我们可以大体的了解到，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版相比于联想小新 Pro 16 整体的性能策略更加激进，这也将会带来更好的性能表现。

我们再来看一下荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版的处理器表现。测试场景均在默认的高性能模式下进行（荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版高性能模式“Fn+P”；联想小新 Pro 16 高性能模式“Fn+Q”），这里我们以与荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版同平台的联想小新 Pro 16 进行对比。

Cinebench R20 测试中，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版单核性能得分 550 分，多核的分 4518 分。

Cinebench R23 测试中，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版单核性能得分 1394 分，多核性能得分 11403 分。

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版 CPU-Z 单核得分 572.5 分，多核的粉 5573.8 分。

3DMark CPU Profile 测试中，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版 1 线程得分 854 分，2 线程得分 1648 分，4 线程得分 3180 分，8 线程得分 5396 分，16 线程得分 6185 分。

对应的联想小新 Pro 16 分数如下：

测试数据整理后如下：

为了更直观的展示数据，我们对以上数据进行归一化处理，以联想小新 Pro 16 为基准，整理后的处理器数据如下：

通过测试数据我们看到，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版与联想小新 Pro 16 采用的 AMD 锐龙 7 5800H 处理器在性能调度策略上几乎一致，不过通过测试结果我们看到荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版在多个测试场景下跑分表现时略高于联想小新 Pro 16 的。

接下来，我们针对显卡进行测试，这里IT之家选择 3DMark 的 Time Spy 测试和 Fire Strike 测试，以及 3DMark 11 基准测试对两款设备进行测试。

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版 Fire Strike 得分为 11980 分，Time Spy 得分为 4691 分，3DMark 11 得分为 5758 分。

联想小新 Pro 16 对应的 Fire Strike 分数为 10024 分，Time Spy 得分为 3882 分，3DMark 11 得分为 5672 分。

归一化处理后数据如下：

通过测试我们看到，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版在显卡理论表现上相比于联想小新 Pro 16 更加出色。

接下来，我们来看一下内存和存储的表现，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版采用了海力士 DDR4 内存和西数 SN730 512GB PCIe SSD，而联想小新 Pro 16 则是采用了三星 DDR4 内存和海力士 512GB PCIe SSD，两款 SSD 产品都遵循 PCIe 3.0 协议。在实际的内存和存储测试表现中，二者相差不大。

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版 AIDA64 内存读取跑分为 42.3GB/s，写入跑分为 32.8GB/s，内存时延 82.9 纳秒；SSD 读取接近 PCIe 3.0 带宽上限，超过 3400MB/s，写入速度约 2700MB/s。

联想小新 Pro 16 AIDA64 内存读取跑分为 42.6GB/s，写入跑分为 34.2GB/s，内存时延 85.3 纳秒；SSD 读取接近 PCIe 3.0 带宽上限，超过 3600MB/s，写入速度约 3200MB/s。

存储表现来看，荣耀 Magibook 16 Pro 锐龙版与联想小新 Pro 16 二者在内存和 SSD 选择上比较接近，性能实际差距也不是很大。

生产力上，IT之家采用 PCMark 10 对荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版和联想小新 Pro 进行测试。

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版综合得分为 6017 分，其中基础得分 9272，生产力得分 8724 分，数字创意内容生产得分 7308 分。

联想小新 Pro 16 综合得分为 5822 分，其中基础得分 8621，生产力得分 8500 分，数字创意内容生产得分 7311 分。

在 PCMark 10 的测试中，我们看到荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版测试综合分数与联想小新 Pro 16 大多数得分相差不大，主要差距集中在软件其中得分上，这一项得分要求整个系统、硬件要在更高性能表现下才能进行更快的软件启动，显然荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版在这项表现上更加出色。

接下来，我们通过几款游戏，来看一下荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版与联想小新 Pro 16 在真实场景下的表现，这里测试场景我们均选择在 1080P 分辨率下进行。测试游戏包括《古墓丽影：暗影》、《刺客信条：奥德赛》、《彩虹六号：围攻》、《CS：GO》几款游戏进行测试。

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版作为一款大屏轻薄本，其性能表现甚至超过一些游戏本产品，GeForce RTX 3050 的加入让它可以支持更多光线追踪大作，在轻薄本品类里，能够流畅游玩 3A 大作的产品少之又少。我们先来看一下它在《古墓丽影：暗影》基准测试的表现，在默认最高画质下，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版平均帧率为 60 帧，达到一个非常流畅的水平。

作为对比，联想小新 Pro 16 在同场景下帧率分别为 59 帧。

《刺客信条：奥德赛》游戏中，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版平均帧率为 45 帧。

联想小新 Pro 16 平均帧率为 46 帧，二者几乎持平。

在《彩虹六号：围攻》游戏中，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版平均帧率为 180 帧。

而联想小新 Pro 16 平均帧率为 175 帧，整体差距不大。

《CS：GO》游戏中，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版平均帧率为 233 帧，而联想小新 Pro 16 平均帧率约为 227 帧。

通过几款游戏的实际表现来看，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版作为一款大屏轻薄本产品，有着比肩游戏本的性能，144Hz 高刷新率非常贴合电竞、网游等游戏场景对高帧率画质的要求。强大的性能保证了游戏娱乐“摸鱼”场景不卡顿，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版更多的还是应用在办公场景上，与荣耀产品家族协作也让办公也更加的轻松，接下来，我们来看一下荣耀 MagicBook 产品和荣耀产品家族全新的多屏协作能力。

智能体验

荣耀 MagicBook 系列产品支持荣耀智慧协同功能，在全新的协同体验支持下，荣耀 MagicBook 系列产品不光可以与荣耀手机进行协同办公，还能与荣耀智慧屏、荣耀平板等产品进行协同。

多屏协同功能，突破了 Windows 设备与安卓设备之间文件传输的障碍，手机通过荣耀分享就可以快速与荣耀 MagicBook 产品进行文件传输、视频分享，这是此前荣耀多屏协同所支持的功能。

这次荣耀多屏协同带来了一次重磅的升级，将荣耀平板、荣耀手机、荣耀智慧屏等设备有机结合，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版支持同时与荣耀智慧屏、荣耀手机、荣耀平板设备进行屏幕共享，将这些设备的影像投放到荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版产品上。

全新的多屏协同，允许荣耀 MagicBook 设备打开 3 个手机窗口，对于用户来讲，可以在办公之余利用电脑设备进行购物比价、短视频浏览、视频会议等操作，也可快速将 PC 的数据拖拽到手机当中。

另一项即将到来的重磅功能，则是利用荣耀平板和荣耀智慧屏实现荣耀 MagicBook 产品屏幕的无线拓展。通过荣耀 MagicBook 产品与平板互联，可以实现平板作为 PC 的扩展屏，提升并行效率。荣耀平板作为荣耀 MagicBook 拓展时支持镜像模式和扩展模式，其中镜像模式用户可以利用平板的触控和手写笔能力，辅助 PC 进行创意设计、绘图等工作；而拓展模式则方便用户将荣耀平板作为辅助屏幕，进行其他的操作。

智慧屏与荣耀 MagicBook 互联同样支持镜像投屏和拓展投屏。在镜像投屏下可以实时分享 PC 的内容，而扩展投屏则可以在内容投屏的同时做其他的会议记录等工作。

目前，荣耀全新的多屏协同功能已经率先在荣耀手机产品上得到支持，后续荣耀将陆续进行设备升级，将全新的多屏协同功能带到荣耀手机、荣耀平板、荣耀 MagicBook 和荣耀智慧屏设备上。

散热

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版带来了更加强大的硬件性能，这同时也需要高效的散热保证其时刻保持“冷静”。荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版这次全系采用了 75 毫米 + 电竞双风扇设计，配合 8 颗高精度温度传感器，可以精确感知设备不同位置的温度情况，精准对散热进行调整。

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版采用了 0.2 毫米超薄扇叶设计，配合 79 片扇叶可以带来 68% 的风凉提升。在处理器和显卡的核心区域，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版采用了 3 热管 + 铜质纤维散热鳍片设计，3 根热管厚度达到 2 毫米，配合 131 片 0.1 毫米散热鳍片可以有效提升散热面积，根据官方数据，整体散热面积达到 4.04 万平方毫米。强劲的散热表现可以让荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版有效的承受来自处理器和显卡的 85W 性能释放。

接下来，我们来看一下荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版在散热能力上的表现，这里我们选择 AIDA64 处理器 FPU 压力测试、Furmark 甜甜圈显卡压力测试对荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版进行测试，HWinfo 记录测试的功耗、温度等信息。

通过 AIDA64 处理器单烤测试我们看到，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版处理器平均温度约为 90 度，平均功耗约 52W，此时全核频率稳定在 3.45GHz 左右。

显卡单烤测试中，20 分钟甜甜圈测试荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版平均温度在 64 度上下，平均功耗约为 40W，显卡核心频率平均约为 1050MHz。

在双烤测试中，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版经过 10 分钟的测试，其搭载的锐龙 7 5800H 功耗平均约为 30W，此时处理器平均温度达到 90 度，全核 3.0GHz；显卡稳定在 76 度，峰值功耗达到 50W。

作为一款轻薄本产品，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版压力测试温度表现尚可，相比于游戏本和主流的轻薄本产品，控制的不错。

总结

荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版承载了荣耀重新出发的新理想，在轻薄本和游戏本之间，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版很好的融合了这两种笔记本形态的有点。无论是便携办公还是游戏娱乐，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版都能满足用户的需求。

全新升级多屏协同智慧能力，让荣耀产品家族产品进一步加强紧密的互联，打破了数据藩篱，真正做到让数据流动起来。

回到产品硬件，锐龙 7 5800H 与 GeForce RTX 3050 笔记本电脑 GPU 的结合，让荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版在性能上在轻薄本产品中有着足够的实力。最关键的是，荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版在价格上相比于同类型产品更加优惠，目前荣耀 MagicBook 16 Pro 锐龙版 R7-5800H/GTX1650 售价 6499 元，首发优惠价 6199 元；R7-5800H/RTX3050 售价 7299 元，首发优惠价 6999 元，将于 9 月 30 日正式开售。