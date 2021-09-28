荣耀智慧生活众神归位，高端化开启新征程

9 月 26 日，荣耀举办了智慧生活新品发布会，发布了 2021 款 MagicBook V 14、MagicBook 16 系列笔记本，荣耀智慧屏 X2、荣耀平板 V7，以及耳机、荣耀亲选周边配件等一大批产品。

一花独放不是春，当以全场景智慧生活为核心的众多产品矩阵百花齐放一般来到我们眼前时，相信很多朋友会再次感叹：“我们熟悉的荣耀回来了”。

而在本次发布会后，荣耀 CEO 赵明接受了包括IT之家在内的多家媒体的采访。在采访中，赵明对荣耀智慧生活战略做了更细致的解读，并多次强调了荣耀的核心价值理念，以及他们冲击高端市场所做的努力。

“智慧生活”系列新品的发布，标志着新荣耀又走上了新的阶段。

智慧生活，荣耀高端复兴的关键

在本次发布会上，荣耀 CEO 赵明公布的一则数据引起了外界的广泛关注。即：2021 年 7 月，荣耀笔记本中国市场份额已提升至 6.6%。

要知道，去年 2 月份，荣耀笔记本国内市场份额最高曾达到 10.3%，后因不可抗因素的影响下滑至 1.4%，而今重新攀升到 6.6%，成为今年行业增速最快的笔记本品牌，颇有浴火重生的味道。

PC 是荣耀智慧生活产品体系的代表，PC 市场份额的强势回血，意味着荣耀智慧生活体系的良好势头。事实上赵明在发布会之前还曾表示，目前荣耀国内市场份额整体已经达到 16.2%，即将重回曾经的巅峰时期 16.7%，这背后显然不止是手机这单一产品线的功劳。

这些成绩的取得，赵明在接受采访时主要归结为三点原因，也可以理解为荣耀的三个核心优势：

首先，是荣耀通过产品品质创新能力获得了消费者的认可。无论是早前发布的荣耀 MagicBook X14/15 锐龙版等系列，还是本次发布会上新推出的荣耀 MagicBook V 14 和荣耀 MagicBook 16 系列笔记本，亦或是全新的荣耀 V7 系列平板、智慧屏还有可穿戴产品，都融入了荣耀自己的独特创新力（下文会具体说），这种创新力是消费者对产品买账的关键因素。

第二，是荣耀在互联互通，以手机、平板、笔记本电脑、穿戴、智慧屏多场景融合的解决方案当中给消费者带来巨大的体验提升。荣耀有自己的“1+8+N”全场景战略，丰富的产品生态能够为用户带来统一的全场景智慧化体验，本次推出的众多产品就是很好的例子。

第三是对于智慧全场景，荣耀总是会给出自己的全新理念，而不局限于固定的规则。例如在全场景体验中，荣耀始终坚持打破边界的理念，用深入底层的创新打破设备之间的壁垒，致力于让更多的设备成为互联的中心，而中心的转变跟随消费者的需求而变。

这些因素，支撑着荣耀在全场景产品线上的全面回血。正如赵明在接受采访中说的：

“2015 年我们提出来的创新品质和服务一直作为荣耀产品的战略支撑点，我们坚持到了今天，当我们供应恢复的时候消费者给予了我们极大的支持。”

总结来说，创新、产品和理念，是荣耀在智慧生活领域能够一直走下去的关键，也可以说是优势。

这很重要，因为“智慧生活”已经是整个科技领域发展必争的高地，也是科技企业征伐高端市场、树立高端品牌必经之路。

5G、Wi-Fi 6 等技术驱动云计算、AI、大数据等技术全面融合，一个属于万物互联的时代即将到来，推动智能终端市场进行新一轮的技术变革，以智能手机为代表的孤立的智能终端体验将被全场景智慧化的终端体验取代，“智慧生活”将成为新时代的关键词，谁能掌握智慧生活产业的主动权，谁就能真正树立新时代的高端品牌地位。

这，显然是荣耀复兴之战的关键。

创新，以消费者需求为核心

“消费者在哪，哪就是中心。”

在回答媒体关于智慧屏和笔记本多屏协同的问题时，荣耀 CEO 赵明说到了这句话。

想要在万物互联时代、智慧生活领域掌握发展的主动权，就需要在产品体验、生态理念方面作出创新，所谓智慧屏和笔记本的多屏协同，只是这个庞大话题下的一个触点。IT之家尝试将赵明的话翻译一下，即：“以消费者需求为中心，就是荣耀在产品和理念层面上创新的出发点。”

事实上，在整个采访环节，赵明重复的最多的话就是“从消费者需求出发”、“以消费者的需求为中心”云云。

1、以消费者为中心的产品创新

产品方面，就以这次发布的新品为例来说明。赵明在接受采访过程中也做了很多解读。例如 MagicBook V 14 这款高端笔记本，首次把 500 万象素的广角双射引入到 MagicBook V 14 中。为笔记本带来高像素的双摄体验，这看起来似乎是一个比较小众的出发点，但赵明表示，在测试阶段，很多内部人士用了之后就再也回不去了，因为这正是从消费者实际需求出发的。当前人们远程办公、线上会议、网络直播要用摄像头的需求越来越大，笔记本上亘古不变的 100 万像素摄像头早已捉襟见肘，荣耀敏锐捕捉到了消费者的这一需求点，才会在 MagicBook V 14 上作出这种创新。

再如 MagicBook V 14 上，荣耀将手机屏幕的触控体验移植到了 PC 上，让笔记本的触控体验不再鸡肋，还有荣耀为笔记本键盘表面引入了防污耐磨的亲肤树脂涂层，避免合上笔记本后键盘有油污印在屏幕上。这些消费者日常使用笔记本的细节痛点，都被荣耀敏锐地捕捉到，并切实地将产品完善，正是从消费者需求出发的典型例证。

再比如这次推出的全新智慧屏 X2 系列，荣耀行业率先做到了 4K 投屏，这样用户就可以将拍摄出来的照片或视频无损地在智慧屏上进行呈现、分享。作出这个功能，也是因为观察到消费者普遍有讲手机内容投屏到电视上的需求，但是现有的投屏基本都是有损的，体验不佳。这同样也是从消费者实际体验出发作出的产品创新。

当然，产品层面的创新中非常重要的一点就是技术创新。在技术创新能力上，荣耀毋庸置疑，目前荣耀的员工中有 50% 是研发人员，并且他们在全球有五个研发基地，100 多个创新实验室，涉及影像、芯片、软件研发、架构设计等各个方面，其中很多人参与了华为最早的芯片的孵化，有大批对芯片底层非常了解的核心专家。基于同样的芯片、同样的硬件，他们会做出差异化，比如外观设计更受消费者喜爱，使用体验更加流畅，待机通信等整体性能更优等等。这也是他们瞄准智慧生活竞争战场上的重要底气。

2、打造智慧生活体系，理念和战略同样以消费者为中心

在智慧生活的理念方面，荣耀也创新地以消费者为中心来打造日常的工作、生活、学习所需要的融合的解决方案。

首先，赵明表示，荣耀整个的产品的序列是按照“手机 + 平板 + 笔记本电脑 + 耳机 + 穿戴手表”一层一层去扩展。这是因为，和个人使用最密切的依次是手机平板、笔记本电脑、耳机、穿戴手表，因此他们是迭代频次相对较快的产品。这是以手机为中心，或者叫个人中心。

而大屏是家庭的中心，家庭以智慧屏打造融合的体验，一家人坐在一起进行家庭的分享、娱乐或者是相互之间的沟通。

未来，荣耀发展的重点将是致力于基于底层或者云端账户为连接点实现多屏融合，从而达到一种无缝的连接能力或者协同工作能力，这样才能为消费者带来真正优质的智慧生活体验。

荣耀以消费者为中心的理念还体现在不会盲目扩充生态产品的数量，至少当下的核心会聚焦在笔记本电脑、平板、智慧屏、音频设备、可穿戴和路由器这 6 个品类中。

“至于未来的产品布局，我们只有在面对以消费者为中心的场景化需要，或者荣耀能够打造出满足消费者心目中最需要的产品时，我们才会进入这个领域。”赵明表示。

对于荣耀来说，眼前最关键的是讲消费者最高频的、最关键的智慧生活产品环节体验打磨好，持续打造创新和体验上具备引领性的产品。这一点荣耀也有很清晰的认识。

赵明表示，手机、平板、笔记本电脑是和消费者学习，创作、日常工作相关性最强的，“这几款产品的协同体验我们一定要把它做到最好。”同时，智慧屏和这些产品的协同也非常关键。

例如赵明称，荣耀目标是让笔记本等小屏支持市面上 95% 的大屏电视、无论是华为还是荣耀的智慧屏全都支持，其他品牌的电视也要支持 95% 以上。显然，这就是从消费者实际体验的理念出发去打造智慧生活的产品体系。

最终，荣耀是要真正让每个屏幕都能协同和互动起来。也就是前面所说的，消费者的需求在哪，体验的中心就在哪。

结语

全场景智慧化的未来到底是什么样，其实至今还没有准确的答案，但其中却有一些固定的规律可循，例如无论怎样全场景怎样智慧化，消费电子始终还是要以消费者的需求为核心，这是不变的，还有全场景，肯定是要基于终端互联的技术和生态做创新，围绕这些不变的点，荣耀得出了自己的智慧生活解决之道，即在底层打破终端品类、场景和生态的边界，同时始终以消费者需求为中心打造高品质的创新产品，这样的方法，显然也不失为一种行业范本。

无论如何，高端之路的竞争号角已经吹响，期待荣耀在智慧生活领域开拓出自己的天空。